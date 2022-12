Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è il CAS? (estratto conto consolidato)

Proprio come una pagella scolastica mostra il punteggio di un bambino in vari esami tenuti durante l’anno accademico in diverse materie insegnate da diversi insegnanti, un rendiconto consolidato (CAS) è un rendiconto fisico che cattura tutte le transazioni finanziarie effettuate da un investitore in diversi fondi comuni di investimento durante un mese.

Se hai investito in tre diversi fondi, vengono acquisite tutte le transazioni finanziarie come acquisto, rimborso, switch, SIP/STP/SWP, pagamenti di dividendi/reinvestimento dei dividendi.

Il CAS cattura anche i saldi di apertura e chiusura dei vari portafogli collegati a un PAN. Le transazioni non finanziarie come le modifiche ai dettagli bancari, all’indirizzo, ai candidati, ecc. non vengono tuttavia acquisite in un CAS. Un CAS non solo cattura le transazioni finanziarie mensili tra diverse case di fondi, ma cattura anche le transazioni in altri titoli detenuti in modalità Demat.

Ciò significa che anche le transazioni relative alle azioni vengono acquisite in un CAS.

Pertanto, CAS è davvero un rendiconto consolidato di tutte le tue transazioni relative agli investimenti finanziari. Il CAS viene generato mensilmente e viene inviato agli investitori entro il 10° giorno del mese successivo. Il CAS è generato per i titolari unici di PAN e quindi cattura tutte le transazioni finanziarie associate a un particolare PAN. Se il titolare del PAN non ha effettuato transazioni finanziarie in un mese, non viene generato alcun CAS.