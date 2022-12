Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come si dovrebbero confrontare le prestazioni di due schemi qualsiasi

Quando vuoi comprare un’auto, come fai a prescrire i modelli? Per prima cosa prendi gli ultimi modelli o decidi il tipo di auto? Se non sei ancora sicuro, visiti un concessionario e la prima domanda che ti viene posta è che tipo di auto stai cercando, ad esempio SUV, berlina, utilitaria?

Lo stesso vale per il confronto dei risultati dei fondi comuni di investimento.

Non è possibile confrontare le prestazioni di schemi appartenenti a diverse categorie. Devono essere confrontati gli schemi della stessa categoria aventi obiettivi di investimento, allocazione delle attività e stesso indice di riferimento simili. Proprio come non puoi confrontare un SUV con una berlina a causa del modo in cui entrambi sono progettati per soddisfare esigenze diverse, gli schemi progettati per diversi obiettivi di investimento possono comportare livelli di rischio diversi. Ma quando si confrontano due schemi seguendo lo stesso benchmark è come confrontare le prestazioni di due auto progettate con lo stesso sistema di motore.

Va bene confrontare due fondi bluechip o due fondi a piccola capitalizzazione, ma non dovresti confrontare la performance di un fondo bluechip con quella di un fondo a piccola capitalizzazione anche se entrambi sono schemi azionari. Inoltre, all’interno della stessa categoria, dovresti confrontare le prestazioni nello stesso periodo proprio come non dovresti confrontare il chilometraggio di un’auto in città con quello su un’autostrada.