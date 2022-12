Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è il piano di investimento sistematico (SIP)?

Il piano di investimento sistematico (SIP) è un percorso di investimento offerto dai fondi comuni in cui si può investire un importo fisso in uno schema di fondi comuni a intervalli regolari, ad esempio una volta al mese o una volta al trimestre, invece di effettuare un investimento forfettario.

L’importo della rata potrebbe essere pari a 5 euro al mese ed è simile a un deposito ricorrente. È conveniente in quanto puoi dare istruzioni permanenti alla tua banca per addebitare l’importo ogni mese.

SIP sta guadagnando popolarità tra gli investitori indiani MF, in quanto aiuta a investire in modo disciplinato senza preoccuparsi della volatilità del mercato e della tempistica del mercato. I piani di investimento sistematici offerti dai fondi comuni di investimento sono facilmente il modo migliore per entrare nel mondo degli investimenti a lungo termine.

È molto importante investire a lungo termine, il che significa che dovresti iniziare a investire presto, al fine di massimizzare i rendimenti finali. Quindi il tuo mantra dovrebbe essere – Inizia presto, investi regolarmente per ottenere il meglio dai tuoi investimenti.