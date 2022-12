Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come dovrei scegliere se scegliere SIP o Lumpsum?

Investire in SIP o in un investimento una tantum (lumpsum)? Scegline uno dipende dalla tua familiarità con i fondi comuni, dal fondo in cui vuoi investire e dal tuo obiettivo.

Se vuoi investire regolarmente per accumulare capitale sufficiente per un obiettivo, investi in uno schema azionario adatto tramite SIP. Ad esempio, se vuoi risparmiare dal tuo reddito mensile e metterlo in un’opzione in cui puoi far crescere i tuoi soldi in modo significativo in modo che a lungo termine sia sufficiente per finanziare l’istruzione superiore di tuo figlio, SIP è la risposta. Se necessario, cerca aiuto da un consulente di fondi.

Se ora hai un surplus di denaro, come – bonus, proventi dalla vendita di proprietà o dal corpus pensionistico, ma non sei sicuro di come usarlo, vai per un investimento forfettario in un debito o in un fondo liquido. I SIP sono consigliabili per investire in schemi orientati al capitale, mentre le somme forfettarie sono più adatte ai fondi di debito. Se sei nuovo a investire in fondi comuni di investimento, i SIP sono fatti per te.

I SIP hanno bisogno di orizzonti sufficientemente lunghi per rivelarsi utili. Puoi investire in lumpsum se il mercato ha seguito una tendenza al rialzo e pensi che continuerà a lungo. I SIP sono più adatti per una fase di mercato molto fluttuante.