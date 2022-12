Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come iniziare a investire in schemi di fondi comuni di investimento?

Investire in fondi comuni di investimento è diventato così facile e semplice che si può pensare di investire in qualsiasi numero di fondi senza molta documentazione aggiuntiva.

Gli investitori di fondi comuni per la prima volta devono completare il loro KYC, che è un processo una tantum. Puoi rivolgerti a un distributore o a un consulente per gli investimenti per aiutarti a completare la verifica KYC o potresti fare e-KYC online. KYC è come una chiave per il mondo dei fondi comuni di investimento. Una volta completato il tuo KYC, puoi scegliere di investire in qualsiasi fondo senza passare attraverso ulteriori verifiche per ogni investimento.

Una volta che sei pronto a investire dopo la verifica KYC, puoi scegliere di investire con l’aiuto di un distributore di fondi comuni, un consulente di investimento registrato, un broker del mercato azionario, una banca o qualsiasi altro intermediario finanziario. Ma se desideri investire da solo, puoi visitare l’ufficio più vicino alla casa del fondo o visitare il loro sito web per fare un investimento online o attraverso qualsiasi piattaforma online.

La scelta tra investire direttamente o investire attraverso un distributore è individuale. Se sei qualcuno a cui piace gestire i suoi investimenti da solo, puoi sicuramente investire online attraverso il sito web del fondo o attraverso qualsiasi piattaforma online. Ma se ti piace chiedere consiglio o hai bisogno di aiuto per investire, puoi investire attraverso un intermediario come un distributore, un consulente per gli investimenti, una banca ecc.