Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è il piano di prelievo sistematico (SWP)?

Alcune persone investono in fondi comuni di investimento per un reddito regolare e di solito cercano le opzioni per ottenere un dividendo.

Così molti schemi, in particolare gli schemi orientati al debito, hanno opzioni di dividendo mensili o trimestrali. È importante notare che i dividendi sono distribuiti dagli utili o dai guadagni realizzati dallo schema e non sono in alcun modo garantiti ogni mese. Sebbene la casa del fondo si sforzi di dare dividendi coerenti, l’eccedenza distribuibile è determinata dai movimenti del mercato e dalla performance del fondo.

C’è un altro metodo per ottenere un reddito mensile: utilizzare il piano di prelievo sistematico (SWP).

Qui, è necessario investire nel piano di crescita di uno schema e specificare un certo importo fisso richiesto come pagamento mensile. Quindi, in una data designata, le unità pari a tale importo fisso verrebbero rimborsate. Ad esempio, un investitore potrebbe investire Rs. 10 lacs e richiedere che Rs. 10.000 siano pagati il 1° di ogni mese. Quindi, le unità del valore di Rs. 10.000 verrebbero riscattate il 1° di ogni mese.

È importante notare che il trattamento fiscale per entrambi, dividendi e SWP, varia e gli investitori devono pianificare di conseguenza.

*Il reddito mensile non è assicurato e non deve essere interpretato come garanzia di rendimenti futuri.