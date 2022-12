Cos ‘è Ethereum Virtual Machine e come si sviluppera nel 2023?

Ethereum ha aperto la strada al livello di smart contracting generico sulla sua blockchain, quindi non sorprende che la Ethereum Virtual Machine, o EVM, in breve, abbia attratto e mantenuto un’enorme porzione di sviluppatori Web3.

Ciò che è meno noto è che l’EVM non è intrinsecamente legato a Ethereum.

È già distribuito su diverse altre blockchain. Con questo in mente, ecco tre previsioni su dove lo spazio EVM crescerà e si evolverà nel prossimo anno.

Una collezione crescente di EVM diventerà sempre più specializzata

L’EVM è di gran lunga l’ambiente di esecuzione più popolare tra gli sviluppatori di contratti intelligenti. La proliferazione di app decentralizzate, o dApp, su Ethereum e Layer 2s è una testimonianza di questa vibrante scena di costruzione.

Allo stesso tempo, gli utenti potrebbero essere un po ‘disillusi quando vedono che molte delle dApp su questi diversi EVM sono semplicemente fork. I molti esempi di scambi decentralizzati come Uniswap o Sushiswap e protocolli di prestito come Aave sono esempi perfetti di questo fenomeno.

Questi fork non vengono creati inutilmente – Uniswap su Polygon ha generalmente costi di transazione inferiori rispetto a Uniswap su Ethereum – ma se si considera che la liquidità è frammentata tra queste versioni multiple della dApp e quindi si considera che gli sviluppatori devono mantenere ciascuna di queste applicazioni biforcute, il caso per le implementazioni multichain non è molto forte.

Man mano che lo spazio applicativo Web3, e in particolare la finanza decentralizzata (DeFi), matura, le applicazioni si consolideranno in una o poche istanze e interagiranno con altri ecosistemi.

In concomitanza con questo consolidamento, vedremo anche una crescente specializzazione tra i vari EVM per soddisfare specifici tipi di applicazioni. Questi sono chiamati EVM specifici per l’applicazione, costruiti per soddisfare categorie di applicazioni come DeFi, ReFi [finanza rigenerativa] e infrastrutture. Alcune di queste applicazioni matureranno e migreranno verso le loro blockchain specifiche dell’applicazione (appchain), come ciò che la blockchain di blockchain, Cosmos, consente.

Lo scambio di derivati già decentralizzato dYdX sta costruendo la sua appchain all’interno dell’ecosistema Cosmos, una decisione presa dai suoi sviluppatori per assumere un maggiore controllo sull’intero stack della piattaforma. Altre app native di Ethereum potrebbero presto seguire.

Tuttavia, diverse dApp hanno diverse quantità di risorse per i collaboratori e competenze degli sviluppatori dietro di loro, quindi non aspettarti che tutte diventino appchain da un giorno all’altro. La creazione e la manutenzione di un’applicazione, soprattutto quando è stata distribuita a più catene, è abbastanza difficile per molti team.

Quindi, oltre agli ampi EVM generici come Ethereum, Polygon e Arbitrum, c’è anche molto spazio per EVM con funzionalità uniche. Ci saranno EVM più conservatori (come nonno Ethereum) e altri che costruiscono nuove funzionalità innovative che consentono dApp di prossima generazione.

Gli EVM daranno priorità all’interoperabilità e alla componibilità

Una componente chiave della visione di Endgame di Vitalik Buterin per Ethereum è un fiorente ecosistema multi-rollup. Questo potrebbe benissimo funzionare, ma ci sarà molto di più dei semplici rollup EVM coinvolti. Ci saranno anche molte blockchain EVM indipendenti ma interoperabili, alcune delle quali, come Evmos, svilupperanno funzionalità EVM uniche ed estese.

Questa collezione in espansione di EVM sarà diversificata e vedrà la massima creazione di valore quando saranno completamente componibili. Ciò consentirebbe alle dApp su una catena di utilizzare e interagire con le dApp distribuite su altre catene, creando efficacemente “money lego” cross-chain. Nella mia mente, questo è il modo in cui il ridimensionamento di Ethereum (sia mainnet che L2 rollup) e Cosmos, ognuno dei quali ha visto una rapida crescita, si uniranno in una Interchain più grande.

Ethermint diventerà la libreria preferita

Gli sviluppatori convergeranno su soluzioni che consentano loro di lanciare nuove blockchain EVM il più facilmente possibile. Una libreria EVM open source come Ethermint, costruita per l’interoperabilità, la grande esperienza degli sviluppatori e l’estensibilità, si adatta perfettamente a questo disegno di legge. (Divulgazione completa: Evmos guida lo sviluppo e mantiene la libreria Ethermint.)

La bellezza di Ethermint è che riunisce l’EVM e il Cosmos SDK [kit di sviluppo software]. Ciò significa che le blockchain costruite con Ethermint possono consentire ai contratti intelligenti EVM di utilizzare i moduli Cosmos principali.

Ho già accennato all’importanza dell’interoperabilità e IBC, il protocollo di bridging non custodiale che ha reso famoso Cosmos, è solo una delle tante funzionalità uniche abilitate dai moduli SDK di Cosmos che Ethermint può consentire alle dApp di sfruttare.

Ulteriori elementi costitutivi come Interchain Accounts e Interchain Queries stanno rendendo lo sviluppo di app cross-chain una realtà. Questi due moduli consentono alle catene di inoltrare e agire sui messaggi, oltre a controllare le risorse sulle rispettive catene.

Ad esempio, una versione cross-chain di prodotti in stile vault come Yearn potrebbe spostare/scambiare/LP asset su catene interconnesse su Cosmos. Questa è la punta dell’iceberg quando si tratta di dApp abilitate per IBC e sono entusiasta di vedere questo spazio di progettazione esplorato.

Il futuro è luminoso per gli EVM. Stanno proliferando, stanno espandendo i loro set di funzionalità e stanno riunendo Ethereum e Cosmos. Nel 2023 vedremo anni di sviluppo infrastrutturale dare vita a questo per gli utenti man mano che le applicazioni EVM diventeranno più potenti e più connesse che mai.