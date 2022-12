Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i fondi liquidi?

In alcuni casi, l’ora esatta in cui il denaro deve essere prelevato potrebbe non essere nota.

Cosa fa l’investitore? Dove dovrebbero essere parcheggiati i soldi?

Bisogna considerare alcune cose qui:

I soldi sono parcheggiati per un breve periodo di tempo Si preferirebbe che non ci sia alcun calo del valore dell’investimento Anche i rendimenti bassi dovrebbero andare bene, se significa che i soldi sono al sicuro Il periodo potrebbe non essere fisso o addirittura conosciuto

Date le quattro condizioni di cui sopra, mettere denaro in un deposito fisso può servire allo scopo, ma solo in misura limitata.

Uno dei grandi vantaggi di un deposito fisso è la sicurezza. Allo stesso tempo, una delle limitazioni è spesso ignorata – il denaro può essere parcheggiato solo per un periodo fisso – non c’è flessibilità per quanto riguarda il periodo di parcheggio.

È qui che potrebbero essere considerati i fondi comuni di investimento liquidi. Come viene trasmesso anche nel video, offrono sicurezza, rendimenti ragionevolmente buoni (rispetto ai conti di risparmio o anche ai depositi fissi a brevissimo termine) e piena flessibilità di riscatto in qualsiasi momento.