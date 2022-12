Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è il vantaggio di rimanere investiti a lungo termine?

Investire a lungo termine – una consulenza regolarmente fornita da molti distributori di fondi comuni e consulenti di investimento. Ciò è particolarmente vero nel caso di alcuni fondi comuni di investimento, come il patrimonio netto e i fondi bilanciati.

Capiamo perché i professionisti danno tali consigli. Cosa succede davvero a lungo termine? C’è un vantaggio di rimanere investiti a lungo termine?

Considera il tuo investimento in fondi comuni di investimento come un battitore di buona qualità.

Ogni battitore di buona qualità ha un certo stile di battuta. Tuttavia, ogni battitore di buona qualità sarebbe in grado di accumulare molte corse, se continua a giocare per anni.

Stiamo parlando della registrazione di un battitore di “buona qualità”. Ogni buon battitore passerebbe attraverso buone e cattive prestazioni. In media il record sarebbe impressionante.

Allo stesso modo, un buon fondo comune passerebbe anche attraverso alcuni alti e bassi, spesso a causa di fattori al di fuori del controllo del gestore del fondo.

Un investitore trarrebbe beneficio se uno rimane investito attraverso questi fondi per lunghi periodi di tempo.

Quindi, finché puoi permetterti, rimani investito per lunghi periodi di tempo, specialmente in equity e fondi bilanciati.