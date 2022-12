Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è il valore dell’attività netta (NAV)?

La performance di un particolare schema di un fondo comune è indicata dal valore patrimoniale netto (NAV).

In parole povere, il NAV è il valore di mercato dei titoli detenuti dal regime. I fondi comuni di investimento investono il denaro raccolto dagli investitori nei mercati dei titoli. Poiché il valore di mercato dei titoli cambia ogni giorno, anche il NAV di uno schema varia quotidianamente. Il NAV per unità è il valore di mercato dei titoli di un regime diviso per il numero totale di unità del regime in una determinata data.

I NAV di tutti i regimi dei fondi comuni di investimento sono dichiarati alla fine del giorno di negoziazione dopo la chiusura dei mercati, in conformità con i regolamenti sui fondi comuni SEBI.