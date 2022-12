Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Posso prelevare denaro in tutti i giorni o solo in determinati giorni?

Un fondo aperto consente rimborsi in tutti i giorni lavorativi.

Se una richiesta di rimborso viene consegnata presso un Centro servizi per gli investitori in un giorno non lavorativo o dopo un orario limite specificato, ad esempio alle 15:00, viene elaborata il giorno lavorativo successivo. I rimborsi vengono elaborati al valore netto dell’attività (NAV) di quel particolare giorno. Tutti i proventi del rimborso sono accreditati sul conto bancario dell’investitore entro un tempo specificato, di solito entro 10 giorni lavorativi.

I rimborsi possono essere effettuati consegnando una richiesta di rimborso firmata che menziona chiaramente il numero di folio dello schema. I rimborsi possono essere effettuati anche su piattaforme on-line approvate, dove gli investitori hanno i codici di sicurezza necessari.

Gli investimenti effettuati in Equity Linked Savings Schemes (ELSS), tuttavia, hanno un lock-in di 3 anni, dopo di che possono essere riscattati in qualsiasi giorno lavorativo.

I rimborsi possono essere limitati solo in circostanze straordinarie.

Con l’approvazione del consiglio di amministrazione, l’AMC può imporre restrizioni in caso di questione di liquidità, chiusura del mercato dei capitali, crisi operativa o quando indicato da SEBI. È importante notare che questi eventi sono estremamente rari.