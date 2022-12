Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è un fondo ibrido?

La nostra scelta di pasti quando ceniamo dipende in gran parte dal tempo a portata di mano, dall’occasione e, naturalmente, dal nostro umore.

Se abbiamo fretta, ad esempio durante un pranzo in ufficio o a pranzo prima di salire su un autobus/treno, potremmo optare per un pasto combinato. O se sappiamo che un pasto combinato è famoso, potremmo non preoccuparci di passare attraverso il menu. Un pasto piacevole significherebbe ordinare singoli articoli dal menu, quanti ne vorremmo.

Allo stesso modo, un investitore in un fondo comune può selezionare e investire individualmente in vari schemi, ad esempio fondo azionario , fondo debito , fondo oro , fondo liquido , ecc.

Allo stesso tempo, ci sono schemi come un pasto combinato – noti come schemi ibridi. Questi schemi ibridi, precedentemente noti come fondi bilanciati, investono in due o più categorie di attività in modo che l’investitore possa avvalersi del beneficio di entrambi. Esistono vari tipi di fondi ibridi nell’industria dei fondi comuni indiani. Ci sono schemi che investono in due attività, vale a dire capitale e debito, o debito e oro.

Ci sono anche schemi che investono in azioni, debito e oro. Tuttavia, la maggior parte dei popolari schemi ibridi investe in azioni e attività di debito.

Diversi tipi di fondi ibridi seguono diverse strategie di asset allocation. Ricordati di avere i tuoi obiettivi chiari prima di investire.