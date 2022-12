Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i tassi di interesse dei fondi comuni di investimento?

Non c’è pranzo gratuito in questo mondo.

Paghiamo per ogni prodotto o servizio che consumiamo, direttamente o indirettamente. Ad esempio, si paga una tassa di parcheggio per il tempo in cui si utilizza il parcheggio. Quando invii un corriere, paghi il peso del corriere e la distanza che deve percorrere per raggiungere il destinatario. Quando prendi in prestito denaro da qualcuno, il prestatore ti addebita una commissione per l’importo e il tempo che prendi in prestito.

Questa commissione espressa come percentuale dell’importo principale preso in prestito, è il tasso di interesse solitamente specificato per un anno.

Le aziende, le banche e gli enti governativi raccolgono fondi di debito dal pubblico e distribuiscono questo capitale in alcuni aspetti della loro attività. Pagano una tassa per tali prestiti. Emettono obbligazioni per raccogliere denaro dal pubblico e in cambio pagano un tasso di interesse ai detentori di obbligazioni, vale a dire la commissione di cui i detentori di obbligazioni hanno bisogno come compensazione per investire il loro denaro.

Una banca ti paga un interesse sui tuoi risparmi o depositi fissi. Allo stesso modo, le società pagano un interesse quando emettono obbligazioni. Quando i fondi comuni acquistano queste obbligazioni per il loro portafoglio, guadagnano interessi attivi. I prezzi delle obbligazioni sono inversamente correlati ai tassi di interesse, cioè si muovono sempre in direzioni opposte.