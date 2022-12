Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Classificazione degli schemi dei fondi comuni di investimento

La varietà è la spezia della vita. Allo stesso tempo, non si cerca la varietà solo per il gusto di farlo. È necessaria una certa varietà semplicemente perché la situazione lo richiede. Quindi, quando mangi cibo, devi mantenere l’equilibrio. Il cibo serve alcuni bisogni di base del corpo – offrono nutrienti vitali: hai bisogno di energia, hai bisogno di resistenza, hai bisogno di forza, hai bisogno di una buona vista – li ottieni dai nutrienti vitali – i grassi, i carboidrati, le proteine, le vitamine, ecc.

che il cibo fornisce. Allo stesso tempo, nessun singolo alimento fornisce tutto e quindi hai bisogno di varietà di prodotti alimentari nei tuoi pasti quotidiani.

Allo stesso modo, ci sono diversi schemi di fondi comuni di investimento per scopi diversi, per soddisfare le diverse esigenze dei diversi investitori.

Diamo un’occhiata ai requisiti di base degli investimenti. Un investitore ha principalmente bisogno di una combinazione di quattro cose: (1) sicurezza del capitale, (2) reddito regolare, (3) liquidità, (4) crescita del capitale investito.

Ci sono schemi di fondi comuni disponibili per soddisfare queste esigenze.