Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è un piano diretto / piano regolare?

Tutti gli schemi di fondi comuni di investimento offrono due piani- Direct e Regular.

In un piano diretto, un investitore deve investire direttamente con l’AMC, senza alcun distributore per facilitare la transazione. In un piano regolare, l’investitore investe attraverso un intermediario come distributore, broker o banchiere a cui viene pagata una commissione di distribuzione dall’AMC, che viene addebitata al piano.

Pertanto, il piano diretto ha un rapporto di spesa inferiore in quanto non vi è alcuna commissione di distribuzione, mentre il piano regolare ha un rapporto di spesa leggermente più elevato per tenere conto della commissione pagata a un distributore per facilitare la transazione.

La gestione di uno schema MF comporta costi e spese, come le spese di gestione dei fondi, le spese di vendita e distribuzione, le spese di custodia e di registrazione, ecc. Tutte queste spese sono coperte dal rapporto spese del fondo. Tali spese rientrano nei limiti prescritti dall’autorità di regolamentazione – SEBI.

Pertanto, se un investitore sceglie di investire direttamente attraverso il piano diretto, potrebbe ottenere un rendimento leggermente più elevato a causa dei risparmi nelle spese, ma non sarebbe in grado di avvalersi della distribuzione e dei relativi servizi di un intermediario.