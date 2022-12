Posso investire anche se non so quando dovrò ritirare i soldi?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Posso investire anche se non so quando dovrò ritirarli?

Gli articoli sui fondi comuni di investimento sono di solito scritti per pianificare il raggiungimento di determinati obiettivi specifici a lungo termine e gli investitori presumono che altri obiettivi, in particolare a breve termine, non possano essere raggiunti.

rompiamo questo mito con un esempio.

Ramesh, un drogato di viaggi, ha avuto modo di soddisfare la sua voglia di viaggiare, quando l’azienda per cui lavorava ha raggiunto il successo e ha premiato i suoi dipendenti con bonus.

Con il suo bonus Ramesh ha deciso di fare un viaggio in Europa, ma il suo lavoro su un grande e prestigioso progetto era incompleto e si avvicinava alla scadenza. Il progetto terminerà nei prossimi otto mesi.

La data esatta del viaggio di Ramesh deve ancora essere finalizzata. Guardando le sue spese, alcuni soldi devono essere spesi prima e alcuni durante il viaggio. L’incertezza sulle date esatte in cui quanto denaro deve essere pagato è presente.

Alcuni schemi di fondi comuni di investimento sono ideali per tali casi.

Idealmente Ramesh dovrebbe parcheggiare questi risparmi in un fondo liquido per portarli fuori in qualsiasi giorno lavorativo. Il denaro sarà sul suo conto il giorno dopo aver presentato una richiesta di prelievo. Ramesh può anche richiedere il prelievo tramite SMS o un’app.

Pianificare anche obiettivi a breve termine diventa conveniente con questo.