Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è una scheda informativa?

Una scheda informativa è la guida più affidabile a cui un investitore può accedere per ottenere informazioni dettagliate su uno schema in una volta sola.

Hai visto che aspetto ha una pagella mensile di uno studente? Copre non solo gli aspetti relativi al rendimento scolastico del bambino, ma il comportamento del bambino, la partecipazione ad attività extra-curriculari, la frequenza, la disciplina e tutto ciò che riguarda il bambino che devi sapere. La pagella mostra anche le prestazioni del bambino rispetto alla media della classe.

Lo stesso vale per una scheda informativa del fondo. Copre aspetti importanti del fondo che ogni investitore potenziale o esistente deve conoscere come l’obiettivo di investimento, il parametro di riferimento, l’AUM, i gestori di fondi, le caratteristiche come le opzioni disponibili, l’importo minimo dell’investimento, i carichi di uscita applicabili e i NAV di diversi piani.

La scheda informativa copre quindi importanti parametri di performance e di rischio come deviazione standard (misura della volatilità), beta, rapporto Sharpe, rapporto di spesa di diversi piani e fatturato del portafoglio per i fondi azionari, mentre la durata, la scadenza media e il rendimento del portafoglio sono indicati per i fondi di debito.

La scheda informativa mostra anche le partecipazioni di portafoglio per il mese precedente in tutti i settori e titoli.

Mostra la performance storica del fondo rispetto al suo punto di riferimento e specifica il livello di rischio del fondo. In breve, la scheda informativa ti fornisce ogni informazione critica che devi conoscere come investitore.