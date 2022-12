Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Dovrei investire in ELSS tramite SIP o in Lumpsum?

La scelta di investire in ELSS tramite SIP o in lumpsum dipende da quando e perché stai investendo.

Se stai cercando di risparmiare sulle tasse alla fine dell’esercizio finanziario, investire in somma forfettaria è la tua unica scelta. Ma se stai investendo all’inizio dell’anno finanziario, puoi investire in un importo forfettario o tramite SIP. ELSS offre un beneficio fiscale e ha anche il potenziale di crescita delle azioni.

Investire in ELSS tramite SIP ha due vantaggi. In primo luogo, si riduce il rischio distribuendo gli investimenti nel corso dell’anno.

In secondo luogo, puoi ottenere un prezzo medio migliore per le tue unità investendo in diversiNAV durante l’anno rispetto all’investimento in lumpsum in un certo punto nel tempo a causa della media dei costi delle rupie. In terzo luogo, gli investimenti regolari effettuati in piccole quantità non pizzicano il tuo portafoglio rispetto a un investimento forfettario, ma devi assicurarti che l’importo totale investito durante l’anno sia lo stesso di quello che vorresti allocare per ELSS.

Poiché i fondi ELSS hanno un periodo di lock-in di 3 anni, se investi oggi, puoi togliere i tuoi soldi solo dopo 3 anni in caso di investimento forfettario. Il periodo di blocco è applicabile anche a ciascun pagamento SIP. Se vuoi prelevare l’intero importo investito in 12 mesi, dovrai aspettare che l’ultima rata SIP abbia completato 3 anni.