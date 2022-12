Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che tipo di rendimenti ci si dovrebbe aspettare dai fondi comuni di investimento?

Immagina di chiedere: a che velocità corrono i veicoli?

Puoi generalizzare la risposta per l’intera categoria? Veicoli diversi corrono a velocità diverse – anche all’interno di una categoria, ad esempio le auto, mentre un’auto fatta per le strade cittadine può correre a una certa velocità massima, quella fatta per le corse può correre molto più velocemente.

Non esiste un prodotto chiamato Fondo comune, ci sono molti tipi di fondi comuni di investimento diversi. I rendimenti degli investimenti delle diverse categorie potrebbero variare e poi ci sono alcune categorie di fondi che mostrano un livello più elevato di incertezza nelle prestazioni.

Se il fondo investe in un mercato in cui i prezzi fluttuano molto, è probabile che il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo sia testimone di enormi fluttuazioni (ad esempio i fondi di crescita che investono nel mercato azionario); tuttavia, se investe in un mercato in cui i prezzi non fluttuano molto, il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo sarebbe abbastanza stabile (ad esempio i In altri termini, un fondo liquido mostrerebbe un’incertezza molto inferiore rispetto a un fondo azionario.

Un investitore sarebbe consigliato di concentrarsi sulla natura caratteristica del fondo e di abbinare lo stesso ai propri requisiti.