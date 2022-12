Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I diversi tipi di schemi di fondi comuni di investimento offrono diversi tipi di rendimenti?

“Perché si dovrebbe investire in fondi comuni di investimento? Continuiamo a sentire parlare delle scarse prestazioni di molti fondi comuni di investimento. E i fondi comuni di investimento non offrono garanzie. Date queste limitazioni, c’è qualche motivo per cui qualcuno dovrebbe considerare di investire in fondi comuni di investimento? Si esibiscono affatto?”

Bene, spesso ci sono versioni di questa domanda, poste da investitori esistenti e potenziali di fondi comuni di investimento.

Mentre la domanda potrebbe essere simile in molti casi, l’origine della domanda, il motivo per cui è sorta una tale domanda potrebbe essere molto diversa tra i diversi individui.

In uno dei casi, l’investitore pensava che lo schema in cui aveva investito non stesse fornendo rendimenti degli investimenti tanto quanto si aspettava. Tuttavia, quando è stato sondato, si è scoperto che l’investitore stava confrontando due schemi completamente diversi. Questo è come confrontare le mele con le arance, non è l’approccio giusto.

In un altro caso, l’investitore aveva investito in uno schema, in cui il mercato generale stava attraversando disordini. Quando qualcuno è bloccato in un ingorgo, per quanto grande sia un autista o per quanto grande sia un’auto, non c’è modo di accelerare. Esattamente la stessa cosa accade quando il mercato generale non è buono. In un caso del genere, come nel caso di un ingorgo, bisogna aspettare che le cose si chiariscano.

Nella maggior parte delle situazioni, i fondi comuni di investimento sono percepiti come se non funzionano bene quando il modo di guardare potrebbe essere errato.