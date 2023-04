Chi dovrebbe investire in fondi di debito?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Se qualcuno ti chiedesse, chi dovrebbe mangiare più proteine o carboidrati o vitamine, quale sarebbe la tua risposta?

Tutti!

Tutti hanno bisogno di mangiare tutti i tipi di nutrienti, ma la proporzione di nutrienti varierà per ogni persona a seconda dell’età e delle esigenze fisiche. Ad esempio, i bambini in crescita hanno bisogno di più proteine e carboidrati degli adulti. Hanno anche bisogno di una fornitura sufficiente di carboidrati ricchi di energia. Lo stesso principio vale anche per il tuo portafoglio di investimenti.

Ogni persona deve avere un mix di azioni, fondi di debito, oro, immobili e altre attività nel suo portafoglio di investimenti. Ma la proporzione di ogni bene varierà per ogni persona. Pertanto, tutti devono avere una certa esposizione a attività a reddito fisso come i fondi di debito. Gli anziani devono allocare più del loro portafoglio ai fondi di debito rispetto ai giovani sui 30 anni. Tra i giovani, un investitore conservatore che è a disagio nell’assunzione di rischi elevati dovrebbe investire di più in fondi di debito rispetto ai suoi coetanei che potrebbero essere più a loro agio con la natura volatile degli investimenti azionari. Come regola generale, si consiglia di allocare una parte del tuo portafoglio pari alla tua età alle attività a reddito fisso come i fondi di debito. Gli investitori del NewMutualFund possono anche iniziare con i fondi di debito.