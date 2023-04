Quali sono i diversi tipi di fondi di debito?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi di debito sono classificati in diversi tipi in base al tipo di titoli in cui investono e alla scadenza (orizzonte temporale) di questi titoli. I titoli di debito includono obbligazioni emesse da società, banche e governi, obbligazioni emesse da grandi società, strumenti del mercato monetario come carte commerciali e certificati di deposito (CD) emessi dalle banche.

I fondi di debito sono classificati come segue: