Andre Cronje è stato per DeFi ciò che LeBron è per l’NBA: un indiscusso grande di tutti i tempi, indipendentemente dalla squadra in cui gioca.

L’improvvisa partenza di Cronje da DeFi (apparentemente l’ultimo e il più finale di molti) ha provocato un crollo dei prezzi quasi da tappeto per alcuni dei progetti in cui è stato coinvolto.

YFI è sceso dell’11% un’ora dopo l’annuncio e KP3R è crollato di uno scioccante 38% lo stesso giorno. Con l’abbandono di Cronje, il mercato teme che questi protocolli perderanno molta dell’esperienza degli sviluppatori che li ha resi così popolari.

Ma facciamo un passo indietro di un minuto: dopo aver letto tutto questo, gli investitori DeFi meno esperti potrebbero chiedersi:

Chi è Andre Cronje, e perché dovrei preoccuparmi che abbia lasciato lo spazio DeFi?

Alexandria di CoinMarketCap spiega come Cronje è diventato uno degli sviluppatori più prolifici di DeFi, il suo ruolo talismanico in alcuni progetti e le ragioni e le conseguenze del suo ritiro dalla DeFi.

Come Andre Cronje è arrivato nella finanza decentralizzata

Laureato in legge presso la South African Stellenbosch University nel 2003, Cronje ha rapidamente trovato la sua strada nella tecnologia dell’informazione e della comunicazione dopo aver completato la scuola.

Sorprendentemente, la sua prima esperienza lavorativa registrata sul suo LinkedIn è stata una posizione di docente presso il Computer Training Institute in Sud Africa. Dopo aver completato un periodo di 16 mesi lì, Cronje si è trasferito nell’IT e ha ricoperto posizioni presso Vodacom, diversi posti di CTO e due periodi come sviluppatore mobile.

La transizione dai big data alla crittografia è avvenuta quando Cronje ha ricoperto il ruolo di responsabile della tecnologia presso Freedom Life, una società focalizzata su deep learning, blockchain e crittografia.

Dopo aver lasciato Freedom Life nel 2017, è entrato a far parte dello spazio blockchain per sempre: sono seguite diverse posizioni come ingegnere e consulente tecnico in vari progetti relativi alla blockchain. Tuttavia, Cronje è diventato davvero famoso con il suo coinvolgimento in Fantom e diversi progetti DeFi..

Ha lavorato come consulente tecnico per la Fantom Foundation per quasi quattro anni (2018-2022), sviluppando poi i popolarissimi protocolli yearn.finance e Keep3rV1. Non è un’esagerazione dire che il suo primo progetto DeFi, YFI, è stato responsabile di portare davvero DeFi nel mainstream (o mainstream all’interno dello spazio crittografico, cioè). Poi, il progetto finale di Cronje – e forse il motivo per lasciare DeFi – è stato Solidly Exchange.

Cronje in DeFi

Il primo grande successo rivoluzionario di Cronje in DeFi è stato yearn.finance. Nato nel febbraio 2020 dalla sua precedente iterazione chiamata iEarn, YFI è cresciuto rapidamente fino a diventare probabilmente il protocollo DeFi più popolare in quel momento. E nonostante sia molto lontano dai suoi massimi storici, YFI continua ad essere molto popolare tra gli utenti esperti di DeFi.

Al suo interno, yearn.finance è un aggregatore di rendimento che consente agli utenti di automatizzare la loro agricoltura di rendimento e massimizzare i profitti. YFI aggrega diverse strategie di investimento dai protocolli DeFi più diffusi come Curve, Compound e Aave e mantiene una promessa fatta da molti ma mantenuta da pochi: rendere facile la finanza decentralizzata.

Uno dei motivi per cui YFI è diventato così popolare e ha scambiato oltre $ 90.000 ad un certo punto è stato – oltre all’ovvio accumulo di valore del token – che Cronje lo ha lanciato in modo completamente decentralizzato ed equo, senza guadagnare un profitto su di esso stesso.

Il secondo grande successo DeFi di Cronje è stato KP3R, una sorta di “blockchain Upwork“.

Keep3rV1 facilita il coordinamento tra i progetti che devono reperire operazioni di sviluppo esterne e quelli che possono fornire i servizi richiesti. Ad esempio, le persone in cerca di lavoro possono connettersi con i fornitori di lavoro dallo spazio DeFi, con Keepers che fornisce contratti intelligenti, bot o script in grado di eseguire transazioni o innescare eventi. Lo stesso Cronje ha detto che Keep3rV1 ha permesso lo sviluppo di DApp come MetaWallet e Unihedge che altrimenti non sarebbero stati possibili.

Il progetto DeFi presumibilmente finale di Cronje è Solidly Exchange, un AMM per i protocolli DeFi. A differenza dei normali market maker automatizzati, Solidly Exchange ha due caratteristiche uniche: la sua attenzione alle commissioni anziché alla liquidità e il suo caso d’uso di essere un “AMM B2B”.

Invece di massimizzare la liquidità – una grande sfida nel mercato AMM saturo – massimizza solidamente le commissioni. Ad esempio, a differenza di Curve Finance, i fornitori di liquidità per Solidly ricevono commissioni solo dai pool per cui votano. La competizione interna al protocollo di offrire agli utenti le migliori commissioni possibili funge da freno alle eccessive commissioni di scambio di token.

Solidamente exchange tokenomics era basato sul TVL dei primi 20 protocolli Fantom, che ha provocato un massiccio afflusso di liquidità in Fantom mentre il capitale si affrettava a ottenere l’esposizione al nuovo prodotto DeFi di Cronje. Tuttavia, Solidly Exchange è rapidamente crollato di valore dopo il suo lancio a causa di un avvio buggato e di una scarsa esperienza utente.

E questo è ciò che potrebbe aver spinto Cronje a staccare la spina.

Cosa pensava Cronje di costruire in DeFi

Cronje è stato spesso descritto come un introverso la cui personalità non si allineava necessariamente con la mentalità veloce e sciolta dello spazio crittografico:

Potresti dirlo dalla sua sezione Informazioni su LinkedIn:

“C’è solo un incidente di laboratorio tra me e il supercriminale… Onestamente, questo incidente di laboratorio deve davvero accadere presto …”

Un altro suggerimento è stato il disclaimer che aveva sul suo profilo Twitter ora cancellato:

“Disclaimer: quando costruisco software, lo costruisco per me stesso. Se insisti a interagire con esso, per favore fai attenzione, ci saranno bug. Le interfacce sono costruite per semplificarmi la vita. Farò degli errori. Se non lo capisci, per favore non usarlo”.

Cronje era schietto sul fatto di non essere affezionato alla cultura crittografica che permeava lo spazio. Già nel 2017, aveva detto:

“Dopo la mia incursione iniziale nello spazio DeFi, mi sono reso conto che lo spazio sembrava essere pieno di hype di marketing e bugie, ma la tecnologia di decentralizzazione di base è ancora forte, ed è qui per rimanere.”

Ha raddoppiato su quel punto durante uno spettacolo su YouTube di Erica Kang nel settembre 2020 quando ha paragonato il boom DeFi nel 2020 al famigerato boom ICO nel 2017:

“Ora riteniamo che DeFi e ICO siano nello stesso campo, ma non è così, tutti pensano di aver bisogno di un token, quindi hanno bisogno di una fattoria agricola per l’estrazione di liquidità”.

Anche quando ha lanciato YFI – probabilmente il suo progetto più popolare – ha descritto scherzosamente il token come un “token di fornitura 0 totalmente inutile”.

Il contraccolpo su YFI è stato anche il motivo per cui Cronje ha lasciato DeFi per la prima volta nel marzo 2020. In un post sul blog intitolato “Costruire in #DeFi fa schifo”, ha detto:

“È costoso, la comunità è ostile, gli utenti ne hanno diritto”.

In un’altra intervista, ha espresso che “È stato molto divertente prima che iEarn diventasse grande” e che ha iniziato a odiarlo perché tutto è diventato colpa sua:

“Non importa quello che fai, saranno infelici e faranno un punto di dirti così […] costantemente alla ricerca di qualsiasi informazione per distinguerti.”

La seconda “rottura DeFi” di Cronje è arrivata nell’autunno 2020. In un’intervista con crypto outlet Decrypt, ha detto quanto segue:

“Vicino alla rabbia che smette di nuovo […] così malato e stanco di questo spazio

[…]

Semplicemente non capisco perché tutti siano così contraddittori e prendano di mira il mio progetto così tanto. Ci sono progetti di VC multimilionari raccolti là fuori che possono tutti rubare istantaneamente fondi, ci sono servizi di custodia che mentono sull’essere DeFi, ci sono truffe attive. Eppure eccomi qui, non un solo centesimo raccolto, a costruire da solo, e vengo attaccato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “

Cronje non ha mai fatto segreto dei suoi sentimenti nei confronti della comunità DeFi “tossica”. Ha anche ammesso a Cointelegraph che la copertura della stampa che lo dipingeva come “volante” era completamente accurata. Come motivo, Cronje ha citato lo stress aggravato dalla costruzione e le persone che si lamentano e richiedono follow-up costanti, aggiornamenti e altro ancora.

La partenza di Cronje da DeFi

La proverbiale bomba è esplosa il 6 marzo quando Anton Nell, collega di lunga data di Cronje presso la Fantom Foundation, ha annunciato che Cronje e lui stesso stavano lasciando lo spazio crittografico con effetto immediato:

La vera bomba qui è, ovviamente, la cessazione dei servizi e delle app in cui Cronje e Nell sono stati coinvolti. Anche se il CEO di Fantom Michael Kong in seguito ha chiarito che i progetti non venivano chiusi del tutto, la reazione del mercato è stata prevedibilmente ribassista.

Tuttavia, il mercato è una cosa, e la comunità è un’altra cosa. Con Cronje che ha svolto un ruolo così influente in DeFi, la reazione è stata prevedibilmente forte. The DeFi Edge, un popolare account di analisti, ha affermato che l’ultimo dramma intorno a Daniele Sestagalli, partner di Cronje nel progetto Solidly Exchange, e il suo lancio fallito potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Una fonte anonima ha detto a Blockworks che la partenza di Cronje lascerà sicuramente un impatto sullo spazio:

“Andre è un impressionante pensatore profondo con grandi domande”, ha detto la fonte. “È un’influenza importante e positiva… la sua partenza avrà un impatto”.

E anche se Cronje ha già rotto con DeFi due volte, Nell era abbastanza fiducioso che questo potesse essere per sempre:

Il DeFi Edge non era d’accordo con lui, poiché la sua intuizione gli dice che i costruttori come Cronje torneranno sempre alla loro passione:

Non importa come andranno le cose, l’impatto di Cronje su DeFi è stato così significativo che elencare tutti i progetti su cui ha lavorato meriterebbe una categoria a sé stante. Che torni – forse come anon – o meno, Cronje ha reso DeFi un posto migliore. Le sue capacità di sviluppatore e il suo approccio riflessivo mancheranno.