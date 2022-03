Guida allo Crypto Staking 2022

L’anno 2020 ha visto l’ascesa della finanza decentralizzata (DeFi), una nuova fantastica industria crittografica che è venuta alla ribalta dopo il lancio del token di Compound nel giugno 2020. Una serie di protocolli di imitazione DeFi ha presto aiutato gli investitori a trasformare la proprietà passiva delle loro risorse crittografiche in redditizio reddito passivo.

Ciò è stato ottenuto attraverso la potenza dei protocolli DeFi intelligenti che offrono incentivi incredibili per coloro che erano disposti a puntare i loro beni e bloccarli in contratti intelligenti rischiosi, offrendo sia interessi sugli investimenti che token di governance che sono aumentati drasticamente di valore. Da allora, la capitalizzazione di mercato DeFi è esplosa di dimensioni e l’industria continua ad evolversi, dando anche allo spazio TradFi una corsa per i suoi soldi.

Mentre lo spazio DeFi è passato in gran parte in secondo piano rispetto agli NFT, il nuovo ragazzo sul blocco, nel 2021 con la diminuzione dei rendimenti, nuove opportunità di reddito passivo hanno iniziato a presentarsi a investitori esperti che hanno offerto una protezione significativa contro i mercati crittografici in difficoltà alla fine dell’anno. Mentre lo spazio NFT è ancora fresco e nuovi campi in arrivo come il Web 3.0 e il Metaverse più hype al momento di qualsiasi altra cosa, DeFi ora ha una comprovata esperienza per aiutare gli investitori a massimizzare i loro guadagni crittografici.

Cos’è Crypto Staking?

Lo staking è un’attività in cui un utente blocca o detiene i suoi fondi in un portafoglio di criptovaluta per partecipare al mantenimento delle operazioni di un sistema blockchain basato su proof-of-stake (PoS). È simile al mining di criptovalute nel senso che aiuta una rete a raggiungere il consenso premiando gli utenti che partecipano.

Nello staking, il diritto di convalidare le transazioni è incorporato in quante monete sono “bloccate” all’interno di un portafoglio.

Tuttavia, proprio come il mining su una piattaforma PoW, gli staker sono incentivati a trovare un nuovo blocco o aggiungere una transazione su una blockchain. Oltre agli incentivi, le piattaforme blockchain PoS sono scalabili e hanno elevate velocità di transazione.

Come funziona proof-of-stake?

Il meccanismo di consenso proof-of-stake (PoS) utilizza validatori per verificare le transazioni e mantenere il consenso in una rete blockchain. La rete incentiva gli utenti a eseguire nodi di convalida e puntare le loro monete, il che aiuta a proteggere la rete in cambio di guadagnare interessi sulla loro puntata.

Ci sono alcune varianti su come funzionano i sistemi PoS a seconda di quale protocollo, ma generalmente, l’algoritmo sceglie i blocchi a caso e li assegna a un nodo validatore per la revisione. Il validatore verifica quindi la legittimità delle transazioni. Se tutto è accurato, il validatore aggiunge il blocco al libro mastro e riceve i premi del blocco e le commissioni di transazione. Tuttavia, se un validatore aggiunge un blocco con i dati errati, le sue partecipazioni in gioco saranno penalizzate.

PoS è noto per la sua efficienza energetica superiore, le barriere all’ingresso più basse e una migliore scalabilità al PoW. In effetti, il modello PoS di Ethereum offre anche un supporto più forte per le catene di partizioni, una delle soluzioni di ridimensionamento più promettenti fino ad oggi.

Mining vs Staking

La principale differenza tra mining e staking è il meccanismo di consenso blockchain sottostante utilizzato per convalidare le transazioni. Il mining viene utilizzato per Proof-of-Work (PoW), in particolare in BTC. Nel frattempo, lo staking viene utilizzato principalmente per Proof-of-Stake (PoS), come in Ethereum 2.0 – il passaggio di Ethereum dal PoW al meccanismo di consenso PoS.

Di seguito sono riportate alcune delle differenze tra estrazione e picchettamento:

Mining – i minatori risolvono complicati enigmi matematici vs Staking – i nodi della rete si impegnano a convalidare nuovi blocchi bloccando i loro fondi.

Mining – il primo minatore a risolvere il puzzle matematico aggiunge un blocco alla blockchain vs Staking – i nodi convalidano un nuovo blocco bloccando i token nativi in un contratto intelligente.

Mining – richiede hardware di mining specializzato (ad esempio GPU) che consuma molta energia rispetto allo Staking – ampiamente considerato più sostenibile dal punto di vista ambientale, risparmiando oltre il 99% del consumo di energia secondo Vitalik Buterin.

Mining – più potenza computazionale (lavoro), maggiore possibilità di risolvere il blocco e ottenere ricompense rispetto allo Staking – più token nativi puntati (valore memorizzato), più probabilità di essere selezionati per convalidare nuovi blocchi.

Cosa posso scommettere?

Nel 2022, c’è una smorgasbord di opportunità di staking sia su scambi crittografici come Binance, Coinbase e FTX, sia direttamente su specifici portafogli nativi blockchain o portafogli hardware dedicati. Ecco alcuni dei migliori. Tuttavia, ce ne sono molti altri da considerare, come Fantom, Avalanche e Solana.

ETH Staking

Attualmente ci sono due tipi di validatori di Ethereum al momento: minatori e staker. I minatori convalidano le transazioni sul livello di esecuzione (precedentemente chiamato Eth1), mentre gli staker verificano i blocchi sul livello di consenso (precedentemente chiamato Eth2). Ciò significa che gli staker di Ethereum dovranno inizialmente trasferire il loro ETH dal livello di esecuzione al livello di consenso per poter scommettere. Inoltre, il tuo ETH non può essere ritirato fino a quando la mainnet di Ethereum non si fonde con la Beacon Chain.

Per eseguire un nodo di convalida, gli utenti hanno bisogno di almeno 32 ETH per la puntata. Mentre i suoi requisiti hardware non sono così alti come nel mining di Bitcoin, avrai bisogno di un computer veloce con ampio spazio di archiviazione connesso a Internet 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se vuoi ancora essere un

validatore di Ethereum dopo aver saputo tutto questo, vai al Launchpad di Ethereum.

Se hai meno di 32 ETH, potresti comunque partecipare al sistema proof-of-stake di Ethereum attraverso pool di staking che offrono una puntata minima inferiore. Puoi anche scegliere di acquistare ETH puntati tokenizzati come ankrETH, che ti consente di utilizzare la moneta per attività DeFi senza ritirare la tua puntata. Queste alternative offrono anche ai titolari di ETH l’opportunità di scommettere senza il fastidio di creare e mantenere un nodo di convalida.

Chainlink (LINK) Staking

Il CEO di ChainLink Sergey Nazarov ha ribadito i piani dell’azienda di lanciare LINK staking nel 2022. Tuttavia, nessuna data è stata ancora fissata nella pietra.

La rete oracle ha introdotto un nuovo concetto di modello di sicurezza crittografica chiamato staking super-lineare, che può scalare in modo efficiente le sue funzionalità di sicurezza in base alle esigenze del sistema ibrido di contratti intelligenti.

Polkadot Staking

Polkadot utilizza la proof-of-stake nominata (NPoS) come algoritmo di consenso, in cui i nominatori sostengono più validatori che ritengono essere di buon comportamento con la loro puntata. Entrambi i tipi di partecipanti alla rete bloccano i loro token come garanzia e guadagnano ricompense di puntata per il loro contributo. Si noti che se un nominatore supporta un validatore dannoso, subirà una perdita.

Se vuoi essere un validatore, ci sono alcuni requisiti hardware e server che devi avere. Poiché questa opzione è più tecnica e ingombrante, generalmente consigliamo di essere un nominatore a meno che tu non sia un utente avanzato.

I nominatori possono puntare il loro DOT nominando un validatore, guadagnando loro una quota dei premi del validatore. Le tue ricompense dipenderanno dalle prestazioni del tuo validatore, quindi scegli con saggezza. Tieni presente che puoi annullare il dot in qualsiasi momento. Tuttavia, c’è un periodo di unbonding di 28 giorni prima che i tuoi fondi possano essere trasferiti.

Le ricompense di puntata polkadot sono generalmente pagate equamente tra gli staker. Questo perché, a differenza di altri protocolli, Polkadot paga i suoi pool di validatori per il loro uguale lavoro, non in proporzione alle dimensioni della loro puntata.

Terra (LUNA) Staking

Terra consente agli utenti di guadagnare interessi sulle loro monete LUNA puntandole su portafogli supportati, come Terra Station. Tutto quello che devi fare è creare un portafoglio, trasferire la tua LUNA, scegliere un validatore e puntare la tua LUNA. Tuttavia, c’è un’altra opzione per guadagnare ricompense ancora più alte: l’agricoltura.

Una strategia agricola abbondante su Terra viene fatta sfruttando il protocollo di puntata liquida di Anchor per consentire agli utenti di acquisire LUNA (bLUNA) vincolato, una rappresentazione tokenizzata di LUNA puntata che accumula continuamente ricompense. Pertanto, i tuoi token bLUNA inattivi faranno continuamente soldi anche se sono tenuti nel tuo portafoglio. Ma perché fermarsi qui?

Puoi effettivamente aumentare il tuo reddito passivo depositando liquidità nei DEX sull’ecosistema Terra, come TerraSwap e Loop Markets. Basta acquistare quantità uguali di token LUNA e bLUNA e depositarli nei pool LUNA-bLUNA su DEX, che ti faranno guadagnare premi dalle commissioni di transazione. Con questa strategia agricola, puoi fare soldi in tre modi contemporaneamente:

Premi di puntata LUNA (tramite token bLUNA) Premi delle commissioni di transazione DEX (una parte delle commissioni del tuo pool di liquidità) Potenzialmente con token DEX (come LOOP)

Si noti che l’agricoltura di rendimento, sebbene redditizia, ha alcuni rischi collegati. Le tue ricompense di puntata potrebbero essere tagliate se il tuo validatore incasina o tenta di imbrogliare il sistema. Inoltre, il pool di liquidità di un DEX potrebbe essere drenato attraverso un exploit o un hack di bug.

Puntata su Tezos (XTZ)

Tezos è nato nel giugno 2018, causando una grande tempesta come la più grande offerta iniziale di monete (ICO) con oltre $ 230 milioni di investimenti. Implementa una versione di PoS chiamata liquid proof-of-stake (LPoS).

La valuta nativa di Tezos si chiama XTZ e chiama il processo di picchettamento, “cottura”. I panettieri vengono premiati usando la moneta nativa. Inoltre, i panettieri malintenzionati sono penalizzati con la confisca del loro palo.

Per diventare uno staker / baker su Tezos, un utente deve detenere 8.000 monete XTZ ed eseguire un nodo completo. Fortunatamente, sono emersi servizi di terze parti, che consentono ai piccoli possessori di monete di delegare piccole quantità XTZ e condividere premi di cottura. Il rendimento percentuale annuo dello staking XTZ varia dal cinque al sei percento.

Puntata su Algorand (ALGO)

L’obiettivo principale di Algorand (ALGO) è quello di guidare i pagamenti transfrontalieri a basso costo. Essendo un protocollo PoS, la rete ha bisogno di staker per la sicurezza e l’elaborazione delle transazioni. A differenza di Tezos, utilizza il meccanismo di consenso puro proof-of-stake (PPoS). Tuttavia, richiede ancora agli staker di eseguire nodi completi.

Inoltre, ci sono terze parti che supportano la delegazione ALGO. Le ricompense di puntata su queste reti variano tra il cinque e il dieci percento all’anno. Si noti che i premi sono influenzati dalla piattaforma utilizzata. Ad esempio, coloro che utilizzano Binance Staking godono di un APY (rendimento percentuale annuo) del 2,9%, a partire da marzo 2022.

Puntata su Icon (ICX)

Il complesso progetto blockchain coreano Icon (ICX) offre un’altra piattaforma che consente nativamente lo staking. Tuttavia, Icon differisce da Algorand e Tezos in quanto utilizza l’algoritmo di consenso delegated-proof-of stake (DPoS). Con questo modello, un numero selezionato di utenti trova nuovi blocchi e verifica le transazioni, mentre altri delegano le loro monete a queste entità.

Icon ha un token nativo chiamato ICX. I premi annuali di puntata su ICON sono attualmente del 14,27% su Binance Staking, a partire da marzo 2022.

Staking Stablecoin

Staking stablecoin è un ottimo modo per mantenere i tuoi fondi nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse e guadagnare rendimenti evitando la volatilità del mercato. Ecco gli ultimi rendimenti delle stablecoin in alcuni dei migliori scambi a partire da marzo 2022:

USDC: 2,79% in Binance, 0,15% in Coinbase, 2,5% in ByBit

BUSD: 3.21% in Binance , 4.5% in ByBit

DAI: 3,78% in Binance, 0,15% in Coinbase, 5% in ByBit

USDT: 3,12% in Binance, 3% in ByBit

Dove posso scommettere?

Scambi

Gli scambi sono naturalmente saltati nel business dello staking, grazie all’ampio numero di utenti sulle loro piattaforme.

Con lo staking, i trader possono diversificare il loro flusso di reddito e monetizzare i loro fondi inattivi sugli scambi. I principali scambi di criptovaluta che supportano lo staking includono, ma non sono limitati a:

Binance Staking

Binance è il più grande scambio di valuta digitale per volume di scambi. Pertanto, molti investitori lo trovano in cima alle loro liste quando contemplano lo staking attraverso le piattaforme di trading. In linea con questo, il servizio di picchettamento Binance per monete proof-of-stake come Ethereum 2.0 ha preso vita a dicembre 2020. Inoltre, lo scambio supporta lo staking DeFi, dove ospita criptovalute come DAI, Tether (USDT), Binance USD (BUSD), BTC e Binance Coin (BNB).

Per ulteriori informazioni sullo staking di Binance, leggi di più qui.

Coinbase Staking

Coinbase è uno scambio con sede negli Stati Uniti quotato al NASDAQ ed è un altro importante scambio di criptovaluta in cui è possibile puntare una selezione di criptovalute. Oltre allo staking ETH 2.0, altre monete ospitate su Coinbase staking includono ALGO e XTZ.

Per ulteriori informazioni sullo staking di Coinbase, leggi di più qui.

Gemini Earn

Gemini Earn è un programma di prestito che consente agli utenti di prestare le loro risorse crittografiche a mutuatari istituzionali e guadagnare interessi. I tassi di interesse, che vengono pagati quotidianamente, variano a seconda dell’offerta e della domanda di ciascun asset crittografico nel suo mercato dei prestiti.

Gli utenti possono facilmente visualizzare il loro saldo Guadagna e il saldo di trading combinato sulla piattaforma Gemini.

Celsius

Celsius è una piattaforma di prestito peer-to-peer che consente agli investitori di fornire prestiti Celsius in cambio di premi settimanali. I prestatori hanno la possibilità di ricevere i loro premi nella stessa valuta del loro bene prestato o di potenziare i loro guadagni scegliendo invece di ricevere token CEL. Sfortunatamente, i premi CEL potenziati sono resi disponibili solo agli utenti non statunitensi e agli investitori statunitensi accreditati al fine di evitare il controllo normativo da parte della SEC.

BlockFi

BlockFi è una piattaforma che offre trading di criptovaluta, conti fruttiferi e prestiti crittografici. Un conto di interessi BlockFi (BIA) potrebbe guadagnare utenti fino al 10% APY pagato ogni mese senza alcun saldo minimo richiesto. Tutto quello che devi fare è registrare un account e depositare una qualsiasi delle sue risorse supportate.

Portafogli freddi o privati

Questa forma di picchettamento è anche chiamata picchettamento a freddo. Tuttavia, uno staker deve mantenere le monete puntate nello stesso indirizzo, poiché spostarle interrompe il periodo di blocco, che di conseguenza fa perdere loro le ricompense di puntata.

I principali portafogli di criptovaluta offline / privati che supportano lo staking includono:

Ledger – Ledger è il leader del settore per i portafogli freddi. Il vantaggio dei portafogli hardware è che mantieni comunque il pieno controllo delle tue monete durante una sessione di picchettamento. Oltre alla sua sicurezza, Ledger consente ai suoi utenti di puntare fino a sette monete. Alcune delle sue monete supportate per lo staking sono Tron (TRX), ATOM e ALGO.

– Ledger è il leader del settore per i portafogli freddi. Il vantaggio dei portafogli hardware è che mantieni comunque il pieno controllo delle tue monete durante una sessione di picchettamento. Oltre alla sua sicurezza, Ledger consente ai suoi utenti di puntare fino a sette monete. Alcune delle sue monete supportate per lo staking sono Tron (TRX), ATOM e ALGO. Trust Wallet – Il versatile Trust Wallet è un portafoglio privato supportato da Binance. Il portafoglio consente agli utenti di guadagnare un reddito passivo puntando XTZ, ATOM, VeChain (VET), TRX, IoTeX (IOTX), ALGO, TomoChain (TOMO) e Callisto (CLO).

– Il versatile Trust Wallet è un portafoglio privato supportato da Binance. Il portafoglio consente agli utenti di guadagnare un reddito passivo puntando XTZ, ATOM, VeChain (VET), TRX, IoTeX (IOTX), ALGO, TomoChain (TOMO) e Callisto (CLO). CoolWallet S – Il primo portafoglio hardware mobile Bluetooth CoolWallet S offre stablecoin (USDT) picchettamento in-app attraverso la sua funzione X-Savings

– Il primo portafoglio hardware mobile Bluetooth CoolWallet S offre stablecoin (USDT) picchettamento in-app attraverso la sua funzione X-Savings Trezor – Il portafoglio hardware più antico del mondo supporta anche lo staking di alcune risorse come Tezos tramite app di terze parti come il portafoglio Exodus

Piattaforme SaaS (Staking-as-a-Service)

A differenza degli scambi e dei portafogli di criptovaluta che fungono anche da vie di trading e archiviazione, rispettivamente, le piattaforme di staking-as-a-service sono dedicate solo allo staking. Tuttavia, queste piattaforme prendono una percentuale dei premi guadagnati per coprire le loro commissioni. Lo staking su queste piattaforme è anche noto come soft staking.

Stake Capital – Supporta lo staking di Loom Network (LOOM), KAVA, XTZ, Aion (AION), Livepeer (LPT) e Cosmos (ATOM).

– Supporta lo staking di Loom Network (LOOM), KAVA, XTZ, Aion (AION), Livepeer (LPT) e Cosmos (ATOM). MyCointainer – Gli utenti di MyCointainer scelgono tra le opzioni Power Max, Power Plus e Basic quando picchettano le loro risorse virtuali. I tre livelli raffigurano le cariche di picchettamento. Ad esempio, gli utenti Basic pagano solo $ 1, mentre quelli del piano Power Max pagano più di $ 10 al mese. La piattaforma ospita lo staking di oltre 50 criptovalute con supporto di staking on-chain.

DeFi Staking

Per verificare i rendimenti dello staking DeFi, vai alla pagina web del calcolatore di staking.

Maker (MKR) – La piattaforma consente agli utenti di prendere in prestito stablecoin contro una criptovaluta volatile come Bitcoin. La sua popolarità lo ha reso uno dei principali protocolli finanziari decentralizzati sulla blockchain di Ethereum (attualmente il numero uno nel volume totale bloccato (TVL) a partire da marzo 2022). In particolare, DAI è la stablecoin primaria della rete. Pertanto, gli agricoltori di rendimento depositano DAI che viene prestato ai mutuatari, mentre ricevono ricompense dagli interessi addebitati sui prestiti.

– La piattaforma consente agli utenti di prendere in prestito stablecoin contro una criptovaluta volatile come Bitcoin. La sua popolarità lo ha reso uno dei principali protocolli finanziari decentralizzati sulla blockchain di Ethereum (attualmente il numero uno nel volume totale bloccato (TVL) a partire da marzo 2022). In particolare, DAI è la stablecoin primaria della rete. Pertanto, gli agricoltori di rendimento depositano DAI che viene prestato ai mutuatari, mentre ricevono ricompense dagli interessi addebitati sui prestiti. Synthetix (SNX) – Synthetix ha una valuta nativa chiamata SNX. Come suggerisce il nome, la piattaforma viene utilizzata nell’emissione di asset sintetici, comunemente noti come Synths. I sintetizzatori sono risorse virtuali utilizzate per rappresentare risorse fisiche e reali come azioni, criptovalute e fiat.

– Synthetix ha una valuta nativa chiamata SNX. Come suggerisce il nome, la piattaforma viene utilizzata nell’emissione di asset sintetici, comunemente noti come Synths. I sintetizzatori sono risorse virtuali utilizzate per rappresentare risorse fisiche e reali come azioni, criptovalute e fiat. Yearn Finance (YFI) – Il protocollo è entrato in vigore nel febbraio 2020 come aggregatore DeFi. Pertanto, invece di facilitare l’erogazione e l’assunzione di prestiti, distribuisce i fondi depositati in piattaforme con i migliori rendimenti e profili di rischio più bassi. Ad esempio, distribuisce fondi tra Aave e Compound ogni volta che trova questi due per fornire i rendimenti più gratificanti e meno rischiosi.

– Il protocollo è entrato in vigore nel febbraio 2020 come aggregatore DeFi. Pertanto, invece di facilitare l’erogazione e l’assunzione di prestiti, distribuisce i fondi depositati in piattaforme con i migliori rendimenti e profili di rischio più bassi. Ad esempio, distribuisce fondi tra Aave e Compound ogni volta che trova questi due per fornire i rendimenti più gratificanti e meno rischiosi. Compound (COMP) – Compound consente agli utenti di prendere in prestito o prestare una piccola gamma di criptovalute come ETH, USD Coin (USDC), Basic Attention Token (BAT), Ethereum (ETH) e DAI. La piattaforma utilizza pool di prestiti e addebita interessi sui prestiti. Per le garanzie, il protocollo richiede ai mutuatari di depositare una determinata quantità di monete supportate.

Come scegliere una piattaforma di picchettamento

Prima di affrettarti a puntare le tue monete, la tua scelta della piattaforma di puntata è importante quanto le ricompense. Fare la scelta sbagliata potrebbe farti perdere le tue ricompense e scommettere monete tutte insieme. Ecco alcune best practice quando si sceglie una piattaforma di puntata:

Quando si tratta di nuove piattaforme DeFi, non prendere mai la parola di un fondatore o di un team per qualsiasi protocollo stiano cercando di introdurre, specialmente se sei una persona non tecnologica. Vai su Reddit e Twitter e vedi cosa dicono gli altri sul protocollo. Gli utenti di sviluppo di solito possono individuare la possibilità di un tappeto e di solito avvisano la comunità di eventuali segni di gioco scorretto o vulnerabilità del codice che possono trovare. Non farti prendere troppo da premi annualizzati o APY. Ci sono molti altri fattori cruciali da considerare come la reputazione e l’età della piattaforma. Per quanto possibile, resta con piattaforme affidabili come Maker, Cool Wallet, ecc., Invece di rischiare la tua ricchezza crittografica su piattaforme dall’aspetto pescoso che promettono rendimenti di puntata estremamente elevati. Utilizza analisi affidabili come CoinMarketCap per controllare le informazioni su una piattaforma basata su PoS. Ciò vale anche per le piattaforme di staking-as-a-service e i servizi di staking di terze parti. Prima di picchettare, leggere i termini e le condizioni o le regole che regolano il processo di picchettamento. Le regole si occupano di cose come se il portafoglio deve essere connesso a Internet 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la criptovaluta puntata deve passare attraverso un periodo di raffreddamento prima di essere sbloccata e una quantità minima di puntata, tra gli altri fattori.

Come puntare Crypto

Il processo di picchettamento delle valute digitali dipende dalla tua opzione di puntata. Ad esempio, lo staking a freddo è diverso dall’essere direttamente un validatore su una piattaforma PoS. Inoltre, l’utilizzo di piattaforme di staking-as-a-service segue un percorso diverso da quello di terze parti o basato sullo scambio.

Puntata su uno scambio

Qui vedremo come puntare crypto usando uno scambio. Usiamo Binance come nostra piattaforma preferita ed Ethereum come nostra criptovaluta.

Innanzitutto, devi avere un account Binance e alcune monete ETH. Fortunatamente essendo uno scambio, puoi scambiare le tue altre monete con ETH.

Una volta effettuato l’accesso, accedi allo staking Finance>Binance Earn>ETH 2.0.

Si noti che le monete ETH puntate hanno un periodo di blocco fino a 24 mesi. Binance tokenizza l’ETH puntato e distribuisce ricompense sotto forma di BETH.

Premi “Stake Now” e specifica l’importo di ETH che desideri destinare allo staking.

Fai clic su “Conferma”. Nella seconda finestra che si apre, rivedi i termini e le condizioni prima di fare nuovamente clic su “Conferma”.

Dove puoi guadagnare i più alti premi di puntata sugli scambi?

A partire da marzo 2022, ecco alcuni dei migliori scambi in cui puoi guadagnare i premi di puntata più alti:

Binance: 8,19% per BTC, 25,12% per dYdX, 6,49% per AAVE, 5,23% per BNB (rendimenti più elevati e più risorse crittografiche disponibili su stake bloccato)

Coinbase: 4,5% per ETH, 5% per ATOM, 4,63% per XTZ e 0,45% per XTZ

Kraken: 4-7% per ETH, 12% per DOT, 4-6% per ADA, 12% per ATOM e altro ancora

ByBit: 20% per UST, 5% per LUNA, 5% per SHIB, 3% per MATIC, 2% per SOL, AVAX e FTM

Puntata su un portafoglio hardware

Il processo di picchettamento delle criptovalute su un portafoglio hardware come Ledger è altrettanto semplice.

Il primo passo è installare l’app della moneta (ad esempio, ALGO) su Ledger.

Crea un nuovo account su Ledger Live e migra le monete che desideri scommettere utilizzando Ledger Live.

E il gioco è fatto!

Ma non è tutto. Puoi utilizzare le monete memorizzate nel tuo portafoglio Ledger, ma gestire la crittografia utilizzando altre applicazioni di portafoglio. Lo staking utilizzando questa formula segue gli stessi passaggi della procedura precedente, ma dopo il primo passaggio, si seleziona un archivio crittografico di terze parti.

Successivamente, è necessario inviare fondi dal portafoglio a Ledger e iniziare a picchettare. Tieni presente che il portafoglio di terze parti gestisce la tua crittografia.

Dove puoi guadagnare le più alte ricompense di puntata su un portafoglio hardware?

A partire da marzo 2022, ecco due dei migliori portafogli hardware in cui puoi guadagnare i premi di puntata più alti:

Libro mastro: 6% per XTZ, 7% per TRX, 8-10% per ATOM, 5-6% per ALGO e 10% per DOT (i rendimenti sono una stima e non hanno tenuto conto delle commissioni o commissioni del validatore)

Trezor: il portafoglio Trezor non supporta lo staking diretto sulla sua interfaccia utente. Tuttavia, puoi connetterti ad app di portafoglio come Exodus. I rendimenti sono dell’8,98% per ATOM, del 4,91% per ADA, del 5,46% per XTZ e altro ancora.

Vantaggi e rischi di Staking Crypto

Dai rendimenti interessanti di cui sopra, è chiaro perché lo staking è diventato così popolare tra i possessori di criptovalute, in quanto offre loro entrate aggiuntive dalla crittografia seduta nei loro conti. Inoltre, con rese strabilianti al cento per cento in alcuni protocolli, lo staking ha adeguatamente cementato il suo posto nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, prima di saltare nel mondo dello staking, ecco alcuni aspetti positivi e potenziali svantaggi che dovresti considerare.

Alcuni dei vantaggi dello staking crypto:

Generazione di reddito passivo: i rendimenti possono variare da attraenti a decisamente oltraggiosi e possono fornire reddito passivo a persone con diverse propensioni al rischio

Ingresso basso: lo staking è facile e può essere fatto in pochi semplici clic, specialmente con i principali scambi che ora offrono servizi di puntata. Gli utenti non hanno bisogno di una quantità enorme per iniziare e lo staking è anche efficiente dal punto di vista energetico.

Tuttavia, potresti chiederti: lo staking crypto è sicuro? Ecco alcuni dei rischi di picchettare le criptovalute:

Possibilità di hacking / attacchi informatici al protocollo o allo scambio – questo è il motivo principale per cui alcuni investitori di criptovalute scommettono sui portafogli hardware.

Possibilità di calo di valore della moneta, soprattutto in condizioni di mercato volatili. Quando sei bloccato nel periodo di puntata, non sei in grado di liquidare le tue partecipazioni quando si verifica una flessione del prezzo.

I nodi di convalida che detengono i token puntati possono essere penalizzati se non mantengono il 100% di uptime nell’elaborazione delle transazioni.

Il futuro del Crypto Staking

Pronto… mettere… palo. Dalla discussione di cui sopra, è chiaro che lo staking è più sano (dal punto di vista ambientale e forse economico) rispetto all’estrazione mineraria basata su PoW. Come tale, sta giustamente guadagnando slancio e una quota di mercato crescente nel settore delle criptovalute. Lo spostamento verso lo staking ha ricevuto nuova forza quando Ethereum ha finalmente fatto il cambiamento e ha ufficialmente accolto lo staking a dicembre 2020.

E nel 2022, la popolarità dello staking sia decentralizzato che centralizzato sembra essere ai massimi storici mentre lo staking DeFi continua a prosperare.

Infine, lo staking DeFi, nonostante la sua crescita che induce FOMO, dovrebbe essere affrontato con cautela, in particolare i protocolli di nuova creazione che promettono ricompense sospettosamente elevate per gli agricoltori di rendimento o i fornitori di liquidità.

Ricorda che il crypto staking comporta un rischio significativo, quindi è assolutamente essenziale fare ricerche approfondite e investire saggiamente. Buon picchettamento!