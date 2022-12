Chi è Carlos Prada, MasterbloxFondatore di Masterblox

Carlos Prada è un giovane imprenditore portoghese con un background tradizionale in finanza e architettura.

Ha deciso di fondare masterblox nel 2021, concentrandosi sulla creazione di strategie nuove, vivaci ed entusiasmanti e sul marketing di prodotti con progetti internazionali decentralizzati allineati con un robusto ecosistema tra Emirati, Europa e America.

“Il nome dietro questa visione era la “”DeFi Clinic.” »

Come orgoglioso cittadino di Lisbona, ha anche sostenuto di trasformare la città in una mecca delle criptovalute. La missione di Prada è quella di ospitare il più possibile tutta la comunità web3, nota anche come “Masters of Blockchain” (originariamente la versione estesa del nome Masterblox).

EDUCAZIONE CARLOS PRADA

Nova School of Business of Economics, programma post-laurea, mercati finanziari e gestione del rischio, 2020 – 2021

CARLOS PRADA LAVORO PRECEDENTE

MasterbloxAmministratore delegato Gennaio 2019 – agosto 2022

Architetto / Trader di opzioni

STIPENDIO E PATRIMONIO DI CARLOS PRADA

Queste informazioni attualmente non sono ancora state rese note.