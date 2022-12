Chi è Neeraj Kashyap, CEO si Moonstream.to

Neeraj Kashyap è il fondatore e CEO di Moonstream.to. È un matematico e ha conseguito un dottorato di ricerca in teoria dei numeri presso l’Università dell’Indiana. Ha trascorso i suoi ultimi vent’anni in Giappone, usando la matematica e l’apprendimento automatico per costruire algoritmi per diagnosticare il morbo di Parkinson e altri disturbi simili.

Questo lavoro gli ha fatto capire l’importanza di costruire grafici di conoscenza su larga scala e si è trasferito nella Silicon Valley per concentrarsi su questo lavoro.

Ha lavorato a Google su TensorFlow e ha costruito grafici di conoscenza che vengono utilizzati attivamente dalle principali organizzazioni sanitarie statunitensi. Neeraj lavora nell’ecosistema Ethereum dal 2016.

EDUCAZIONE NEERAJ KASHYAP

Indiana University Bloomington, Dottore in Filosofia (PhD), Matematica, 2005-2013

Università del Maryland Contea di Baltimora, Master of Science (MS), Matematica Applicata, 2004-2005

Università del Maryland Contea di Baltimora, Bachelor of Science (BS), Matematica, 1999-2003

LAVORO PRECEDENTE DI NEERAJ KASHYAP

Doc.aiResponsabile dell’IA, responsabile della Blockchain 2018-2019

Google, TensorFlowSviluppatore Programma Tecnico 2017-2018

API umanaProduct Manager, Software Engineer 2015-2017

PATRIMONIO E STIPENDIO DI NEERAJ KASHYAP

Attualmente queste informazioni non sono state rese pubbliche.