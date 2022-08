Chi possiede più Shiba Inu (SHIB)?

Se ti stai chiedendo chi possiede di più Shiba Inu (SHIB), non è così semplice.

Le Whales di criptovaluta sono una parte importante dell’ecosistema delle criptovalute. Insieme alle partecipazioni Dogecoin di Elon Musk e alla domanda se Elon Musk possiede uno SHIB, i titolari vogliono sapere chi sono le migliori Whales Shiba Inu in questione.

Ecco una panoramica dei principali titolari di SHIB e uno sguardo più approfondito all’ecosistema.

Il più grande detentore di Shiba Inu è un portafoglio morto contenente il contenuto della bruciatura Shiba Inu del co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin. Questo portafoglio contiene 410.326.013.787.703 – o il 41% della fornitura, ed è stato ricaricato da ulteriori ustioni SHIB.

Quando SHIB è stato lanciato per la prima volta, ha dato il 50% della sua circolazione totale a Buterin come parte del suo marketing.

Tuttavia, nel maggio 2021, Buterin ha bruciato 410.241.996.771.871 SHIB inviandolo a un indirizzo morto, rimuovendo di fatto il 41% dell’intera circolazione SHIB. Questo valeva oltre $ 7,3 miliardi il giorno della transazione. In una nota, Buterin ha detto:

Buterin ha anche detto che tenere lo SHIB nel suo portafoglio pubblico “non è mai stata un’opzione”.

Accanto a questo, mentre i primi 100 possessori di SHIB sembrano aver concentrato la proprietà di Shiba, questa non è del tutto la verità. Binance detiene il terzo portafoglio SHIB più grande, ad esempio.

Tuttavia, lo SHIB bruciato da Buterin è considerato non più in circolazione. Il secondo più grande indirizzo SHIB appartiene a un investitore anonimo che detiene 48 trilioni di SHIB – circa l’8% della circolazione.

Questo vale attualmente $ 576 milioni.

I follower di SHIB su Reddit hanno speculato sull’identità di questo portafoglio come parte dei loro sforzi di osservazione delle Whales. Alcuni suggeriscono che poiché l’indirizzo ha acquisito una quantità significativa di SHIB vicino alla sua formazione, potrebbe essere uno dei fondatori di Shiba Inu.

Tuttavia, il fondatore di SHIB, Ryoshi, potrebbe non essere d’accordo.

Il fondatore di Shiba Inu ha sostenuto che non possiedono tanto SHIB quanto la gente penserebbe.

In un post sul blog ora cancellato, Ryoshi ha dichiarato:

Anche se lo Shiba Token “lunava” ho ricevuto molti messaggi come “ryo, devi essere un miliardario ora, haha”, ma la realtà è ancora oggi che possiedo 0 SHIB. Perché? Beh, se l’ho fatto, allora non posso essere quello che sono e per ora so che ho un ruolo da svolgere. Non posso essere puro e imparziale se sono preoccupato per i prezzi su e giù e prendere profitti. (non preoccuparti, il grande Shiba mi ricompenserà in altri modi immagino)