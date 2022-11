Litecoin: cos’è e concorrenti diretti

Litecoin è stato lanciato come alternativa a Bitcoin ed è ampiamente indicato come l’argento all’oro Bitcoin. È stato sviluppato da Charlie Lee nel 2011.

È stato originariamente creato per rispondere alle preoccupazioni dello sviluppatore che Bitcoin stava diventando troppo centralizzato e per rendere più difficile per le grandi compagnie minerarie dominare il processo di mining.

Sebbene alla fine non sia riuscito a impedire alle società minerarie di monopolizzare la maggior parte del mining di Litecoin, la criptovaluta da allora si è evoluta in una moneta estraibile e in un sistema di pagamento peer-to-peer.

Casi d’uso di Litecoin

È stato progettato per correggere presunti bug nel codice open source di Bitcoin. Funziona per abbreviare i tempi di creazione dei blocchi riducendo le dimensioni del blocco e limitando la durata delle transazioni e dei pagamenti blockchain.

È stato sviluppato per transazioni a basso costo ed è molto efficace per l’uso quotidiano.

Tecnologia: per garantire che tutti siano d’accordo sullo stato del libro mastro pubblico, Litecoin utilizza Proof of Work (PoW) in combinazione con Nakamoto Consensus, esattamente come fa Bitcoin. Gli utenti di Litecoin possono acquistare più memoria invece di dover acquistare circuiti integrati (ASIC) altamente costosi e altamente specializzati per estrarre circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC).

Valore intrinseco: poiché Litecoin mira ad essere una valuta più economica e più “spendibile” per le transazioni quotidiane rispetto a Bitcoin, gli utenti sono incoraggiati a spendere LTC piuttosto che detenere la moneta per scopi speculativi, diversificazione del portafoglio o denaro sicuro resistente al sequestro.

Ecco alcuni casi d’uso di Litecoin

OmniLite:

OmniLite semplifica la creazione di token decentralizzati, contratti intelligenti e risorse digitali come token e NFT. Grazie alla sua integrità, sicurezza della rete, scalabilità e tariffe molto economiche, Omnilite ha un netto vantaggio rispetto ad altre blockchain.

Rete Lightning:

Su Lightning Network, i micropagamenti sono regolati da contratti intelligenti, che sono set di regole che devono essere seguite affinché si verifichino le transazioni. Rispetto alle commissioni raccolte dai minatori sulla blockchain principale, le commissioni sono probabilmente piuttosto minime. Rispetto ai minatori, i nodi di Lightning Network hanno un lavoro molto più semplice da svolgere.

Litecoin Core:

La criptovaluta Litecoin consente pagamenti istantanei a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, utilizzando la tecnologia peer-to-peer senza la necessità di un’autorità centrale.

Cosa rende Litecoin diverso da Bitcoin?

L’algoritmo SHA-256, che premia la potenza di calcolo, viene utilizzato nel mining di Bitcoin. L'”algoritmo scrypt” utilizzato da Litecoin promuove la memoria ad accesso casuale veloce rispetto alla potenza di calcolo.

Un altro importante differenziale è che l’algoritmo scrypt può essere impiegato su computer meno potenti, consentendo agli utenti di iniziare a estrarre Litecoin su personal computer senza incorrere nei costi e nella curva di apprendimento di farlo.

Le transazioni in Litecoin vengono elaborate molto più velocemente di quelle in bitcoin, ma questa velocità presenta anche alcuni svantaggi.

Concorrenti di Litecoin:

Concorrenti di Litecoin in base ai suoi casi d’uso, alle differenze e anche all’affidabilità della blockchain e alla facilità d’uso della blockchain. Alcuni dei principali concorrenti di Litecoin sono: