Chiusura dei mercati europei: focus su tecnologia e intelligenza artificiale

Andamento dei mercati azionari europei

La chiusura dei listini azionari del Vecchio Continente ha mostrato un quadro misto, con Piazza Affari che ha chiuso sotto la parità. Il Ftse Mib ha registrato un calo dello 0,6%, attestandosi a 35.854 punti. Tra i titoli in evidenza, Prysmian ha guadagnato 3,4%, seguita da Interpump e Leonardo, entrambe in crescita del 1,6%. Al contrario, A2A e Mps hanno subito un arretramento, rispettivamente del 2,95% e 2,3%.

Focus sulle trimestrali americane

Un elemento di interesse per gli investitori è rappresentato dalle trimestrali americane, con Netflix che ha sorpreso il mercato con risultati record. Questo ha alimentato l’ottimismo, soprattutto nel settore tecnologico, dove l’intelligenza artificiale sta guadagnando sempre più attenzione. L’annuncio di una joint venture tra SoftBank Group, OpenAI e Oracle per finanziare l’infrastruttura AI negli Stati Uniti ha ulteriormente stimolato l’interesse, con un investimento iniziale previsto di 100 miliardi di dollari, destinato a quintuplicarsi nel tempo.

Incertezze commerciali e dichiarazioni della BCE

Nonostante i segnali positivi, le incertezze sul fronte commerciale rimangono elevate. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato l’introduzione di tariffe su tutti i prodotti provenienti dalla Cina a partire da febbraio, creando preoccupazioni tra gli investitori. In questo contesto, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso fiducia nel ritorno dell’inflazione al 2% e ha sottolineato l’importanza per l’Europa di prepararsi a eventuali dazi statunitensi. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è ridotto a 107 punti base, con il titolo italiano al 3,59% e quello tedesco al 2,52%.

Andamento delle materie prime e del forex

Le materie prime hanno mostrato movimenti interessanti, con il petrolio Brent che oscilla intorno a 79 dollari al barile e l’oro che ha raggiunto i 2.759 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,04, mentre il dollaro/yen avanza a 156,5, in attesa della riunione della BoJ prevista per questo venerdì. Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin si attesta a 104 mila dollari.

Prospettive future

Con l’apertura di Wall Street in positivo, grazie alle solide trimestrali e al calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, l’entusiasmo per i titoli tecnologici, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale, continua a crescere. Gli investitori guardano con interesse agli sviluppi futuri, sperando che le incertezze commerciali possano essere mitigate da politiche più favorevoli.