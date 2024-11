Chiusura di Piazza Affari

La giornata di ieri ha visto una chiusura incolore per Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha terminato in calo dello 0,2%, attestandosi a 33.427,72 punti. Nonostante ciò, alcuni titoli hanno brillato, come Banco Bpm, che ha registrato un incremento del 5,5% dopo l’annuncio di un’offerta pubblica di scambio volontaria da parte di Unicredit, che ha visto un calo del 4,4%. Questo contrasto evidenzia la volatilità del mercato e le reazioni degli investitori a notizie specifiche.

Andamento dei principali titoli

Tra i titoli che hanno mostrato performance positive, spiccano Stm (+5,1%), Erg (+3,3%) e Campari (+3,2%). Al contrario, Mps ha subito un ribasso del 2,7%, seguito da Leonardo (-2%) e Bper (-1,8%). Questi movimenti riflettono le incertezze economiche e le aspettative degli investitori riguardo ai risultati finanziari delle aziende. L’indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche ha registrato un peggioramento, scendendo a 85,7 punti a novembre, un segnale di preoccupazione per la crescita economica in Europa.

Prospettive economiche e dati in arrivo

Nei prossimi giorni, gli investitori si preparano a ricevere importanti dati economici, tra cui i verbali della banca centrale americana e l’inflazione dell’eurozona. Questi eventi potrebbero influenzare ulteriormente il sentiment di mercato. Inoltre, il rendimento dei Treasury decennali è sceso di 10 punti base, un segnale di cambiamento nelle aspettative degli investitori riguardo alla politica monetaria. Lo spread Btp-Bund si attesta a 125 punti base, con il decennale italiano al 3,46% e il benchmark tedesco al 2,21%, dopo la conferma del rating dell’Italia da parte di Moody’s, che prevede una crescita inferiore all’1% nel 2024.

Fluttuazioni delle materie prime e delle criptovalute

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha visto un calo a 72,5 dollari al barile, mentre l’oro è sceso a 2.631 dollari l’oncia, in risposta a minori tensioni geopolitiche. Sul fronte delle criptovalute, il Bitcoin ha subito una fluttuazione significativa, avvicinandosi ai 100.000 dollari prima di scendere a circa 96.500 dollari. Questo movimento è stato influenzato da fattori come l’approvazione di ETF e l’interesse istituzionale, con dichiarazioni recenti del presidente USA Trump che hanno contribuito a movimentare il mercato.

Novità aziendali e impatti sul mercato

Thyssenkrupp ha annunciato un piano per ridurre o esternalizzare 11.000 posti di lavoro nella sua divisione acciaio entro il 2030, a causa delle pressioni sui costi energetici e della concorrenza internazionale. Questo piano mira a ridurre i costi del personale del 10% per mantenere la competitività. Nel frattempo, Revolut ha lanciato il suo nuovo dispositivo POS, il Revolut Terminal, in Italia, promettendo velocità e affidabilità nei pagamenti. Queste notizie evidenziano come le aziende stiano cercando di adattarsi a un ambiente economico in continua evoluzione.