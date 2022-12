Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Ci sono diversi fondi per diversi tipi di obiettivi?

Con così tanti schemi di fondi comuni di investimento sul mercato, spesso ci si può chiedere quale schema possa essere il migliore.

Ma capire il significato di “migliore” è più importante.

Spesso, le persone tendono a selezionare i “migliori” esecutori di un recente periodo passato, schemi che hanno prodotto i rendimenti più alti nel recente passato.

Se guardi un film girato negli Stati Uniti a dicembre, noteresti persone che indossano tute calde. A qualcuno potrebbe piacerci davvero e volerne avere. Tuttavia, riesci a immaginare qualcuno che indossa abiti di lana per le strade di Mumbai o Chennai?

La stessa logica vale anche per i fondi comuni di investimento.

Non esiste il “migliore fondo comune – riguarda sempre ciò che è appropriato in una determinata situazione ed è in linea con il tuo obiettivo di investimento.

Per gli obiettivi a lungo termine ci sono fondi diversi rispetto alle esigenze a breve termine. Ci sono fondi aggressivi molto diversi dai fondi moderati o anche dai fondi conservatori. Ci sono diversi fondi per la generazione di reddito rispetto all’accumulo di ricchezza o alla liquidità.

Quindi non cercare il meglio: cerca il più appropriato.