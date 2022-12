Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché investire è meglio che risparmiare?

Immagina una partita di cricket 50-overs in cui il battitore #6 entra a battere solo nel 5° over.

Il suo compito è prima assicurarsi che non perda il wicket e poi concentrarsi sul punteggio.

Mentre il risparmio è un must per investire, è importante salvare il proprio wicket per poter segnare in seguito. Si può salvare il wicket giocando a cricket difensivo ed evitando ogni sorta di tiri. Ma questo si tradurrebbe in un punteggio molto basso. Avrebbe bisogno di superare alcuni confini assumendo determinati rischi come colpi o drive tra fielders o tagli e colpi.

Allo stesso modo, per accumulare ingenti somme per raggiungere i propri obiettivi finanziari, per battere l’inflazione, si devono correre determinati rischi di investimento. Investire è tutto per correre rischi calcolati e gestirli, non evitando del tutto i rischi.

Allo stesso tempo, nell’analogia del cricket, per rimanere alla piega e ai punti, bisogna correre rischi calcolati e non giocare colpi avventati. Assumere rischi inutili è una cattiva strategia.

Quindi, mentre il risparmio è necessario, investire è molto importante per raggiungere gli obiettivi a lungo termine.