Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come posso raggiungere i miei obiettivi finanziari?

Per cominciare, è importante selezionare lo schema giusto per le tue esigenze di investimento.

Guardala in questo modo.

Come decidi quale modo di trasporto dovresti prendere quando viaggi? Che tu voglia camminare, prendere un risciò automatico, un treno o un volo, tutto dipende dalla tua destinazione, dal tuo budget e dal tempo di viaggio disponibile.

Anche la pianificazione dei tuoi obiettivi finanziari utilizza lo stesso tipo di principi.

Diversi modi di trasporto per diverse esigenze di viaggio – diversi schemi (o combinazione di schemi) per diverse esigenze.

Si possono considerare fondi liquidi per esigenze a brevissimo termine; fondi di reddito per esigenze a medio termine e fondi azionari (o una combinazione di fondi diversi) per esigenze a lungo termine. Diversi investitori possono investire in diversi schemi della stessa categoria di attività a seconda del rischio che sono disposti a correre.

Ricorda, ci sono soluzioni disponibili tra i fondi comuni per ogni esigenza dell’investitore. È importante capire il proprio bisogno unico di trovare quale soluzione è appropriata.