Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cos’è il dividendo del fondo comune di investimento?

Un dividendo è una distribuzione degli utili di un’azione o di un fondo comune.

Negli schemi di fondi comuni di investimento, i dividendi vengono distribuiti quando il fondo ha registrato profitti sulla vendita di titoli nel suo portafoglio.

Secondo il regolamento, un fondo può dichiarare dividendi solo dai guadagni che ha realizzato dalla vendita di titoli nel portafoglio, o attraverso qualsiasi reddito corrente sotto forma di interessi o dividendi. Tali guadagni vengono trasferiti a una riserva di perequazione dei dividendi e, a discrezione dei fiduciari, viene dichiarato un dividendo.

I dividendi sono dichiarati come percentuale del valore nominale dello schema (FV) e non il NAV. Se FV per unità è Rs. 10 e il tasso di dividendo è del 20%, ogni investitore nell’opzione di dividendo ottiene Rs.2 come dividendo. Tuttavia, il NAV del regime scende di un importo equivalente dopo la dichiarazione dei dividendi. Gli investitori nell’opzione di crescita non hanno diritto al dividendo e il profitto dello schema viene riportato nello schema in questo caso.

Pertanto, il NAV dell’opzione di crescita aumenta in contrasto con l’opzione di dividendo.

Con effetto dal 01 aprile 2020, i dividendi degli schemi di fondi comuni di investimento sono stati resi imponibili nelle mani degli investitori. Gli investitori che optano per il pagamento dei dividendi dovranno ora pagare l’imposta sul reddito su qualsiasi reddito da dividendi ricevuto in un anno finanziario al più alto tasso di imposta sul reddito applicabile a loro. Gli investitori che optano per il reinvestimento dei dividendi non avranno alcuna implicazione sulle loro tasse poiché ricevono il profitto in termini di unità aggiuntive assegnate nel loro folio.