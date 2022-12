Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Ci sono sanzioni se scelgo di ritirarmi prima?

Ogni schema a tempo aperto offre liquidità con una libertà quasi completa, cioè nessuna restrizione sul tempo o sull’importo del rimborso.

Tuttavia, alcuni schemi possono specificare un carico di uscita.

Ad esempio, uno schema specifica un carico di uscita dell’1%, se riscattato entro 1 anno. Ciò significa che, se un investitore ha investito il 1° aprile 2016, qualsiasi rimborso effettuato entro il 31 marzo 2017 attirerebbe una sanzione dell’1% sul NAV. Se un investitore riscatta il 1° febbraio 2017 con il NAV a 200 ₹, allora ₹ 2 verrebbe detratto e solo ₹ 198 per unità verrebbe restituito all’investitore.

Tutte le informazioni sui carichi di uscita sono di solito menzionate nei documenti relativi allo schema. Ad esempio, una scheda informativa del fondo o un memorandum informativo chiave conterrebbe tali informazioni.