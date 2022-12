Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come costruire il corpus pensionistico con i fondi comuni di investimento?

La maggior parte delle persone non si rende conto che la loro vita in pensione può essere lunga quanto la sua vita lavorativa e avranno bisogno di un enorme corpus per durare almeno 25-30 anni.

Senza un’adeguata pianificazione finanziaria, i tuoi risparmi potrebbero non essere sufficienti a coprire tutte le spese e le esigenze di emergenza. Ma come si costruisce un corpus per sostenere 25-30 anni di vita in pensione? In primo luogo, scopri come saranno le tue spese annuali dopo il pensionamento usando il nostro calcolatore di inflazione e decidi il corpus totale di cui avrai bisogno per sostenere 25-30 anni della tua vita pensionabile.

Una volta che hai in mente il corpus pensionistico, puoi usare il nostro Goal SIP Calculator per arrivare agli investimenti SIP mensili che devi iniziare ora per essere in grado di costruire il corpus, sei arrivato sopra, durante i tuoi anni lavorativi. Il vantaggio di investire in fondi comuni di investimento tramite SIP è che non pizzica il tuo portafoglio e può essere gestito dal tuo reddito mensile.

Successivamente, scegli alcuni schemi di fondi comuni di investimento per la crescita a lungo termine a seconda della tua propensione al rischio.

Mentre i fondi azionari sono raccomandati a lungo termine, puoi scegliere anche i fondi di debito o ibridi. Allinea le tue aspettative di rendimento con la categoria e il tipo di schemi di fondi comuni di investimento che scegli.

Ben iniziato è mezzo fatto. Portando la disciplina presto nel miglior modo possibile, ci vorrà meno sforzo per raggiungere il tuo obiettivo finanziario di una vita felice in pensione.