Cittadinanza, corte costituzionale e riforma: cosa cambia per i diritti e per la giustizia

In Italia si è aperto un doppio fronte di cambiamento che coinvolge sia il riconoscimento della cittadinanza sia l’organizzazione della magistratura.

Da un lato la discussione pubblica è stata scossa da una pronuncia della Corte Costituzionale sulla controversa riforma della cittadinanza approvata nel 2026; dall’altro, il confronto sulla modifica del Titolo IV della Costituzione richiama temi di autonomia e controllo tra pm e giudici. In entrambe le fattispecie si intrecciano questioni costituzionali, effetti pratici e riflessi politici che meritano di essere compresi con attenzione.

La riforma della cittadinanza: criteri, limiti e ricadute

La nuova normativa stabilisce criteri più stringenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. In particolare, sarà possibile ottenere il riconoscimento soltanto se si dimostra che almeno un genitore o un nonno è nato in Italia e che tale antenato non possedeva un’altra cittadinanza nei momenti rilevanti della trasmissione. Questo mutamento rompe con l’antico principio dello ius sanguinis, adottato già dal 1865, che per oltre un secolo e mezzo aveva favorito una trasmissione ampia e spesso automatica del diritto di cittadinanza ai discendenti nati all’estero.

Una misura con effetti pratici estesi

Le conseguenze pratiche sono rilevanti: milioni di discendenti di emigrati si trovano ora a dover dimostrare legami documentali complessi o potrebbero perdere il diritto al riconoscimento. Un fattore aggravante è l’analisi formale dello status degli antenati nel passato, che richiede certificazioni anagrafiche e legali spesso difficili da reperire. Nel frattempo consolati e tribunali, già sotto pressione per le richieste accumulate, affrontano lunghe attese e pratiche che possono protrarsi per anni.

Il giudizio della Corte e le reazioni

Di fronte ai ricorsi sollevati da magistrati contrari alla riforma, la Corte Costituzionale ha ritenuto le questioni sollevate in parte infondate e in parte inammissibili, lasciando intatto l’impianto della legge nella fase preliminare. Secondo chi ha sostenuto il ricorso, come il costituzionalista Corrado Caruso, le aspettative di una bocciatura totale sono state deluse. La decisione ha dunque aperto la strada a una sentenza definitiva che, se confermerà l’orientamento odierno, avrà impatti duraturi sulla relazione tra lo Stato e la sua diaspora.

Il contesto demografico e sociale

La stretta arriva in un periodo in cui l’Italia affronta criticità demografiche: la perdita netta di residenti e i flussi migratori rappresentano una realtà concreta. Nel 2026 oltre 155.000 persone hanno lasciato il Paese e, negli ultimi anni, centinaia di migliaia hanno cambiato residenza. Progetti locali che cercavano di attirare discendenti italiani per rivitalizzare aree in declino ora rischiano di perdere efficacia, mentre la percezione politica sulla necessità di selezionare i beneficiari del diritto è diventata elemento trainante della riforma.

Riforma dell’ordinamento giudiziario: separazione, organi e argomenti

Sul fronte della giustizia costituzionale, la proposta di modifica del Titolo IV prevede cambiamenti strutturali, fra cui la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti per giudici e per pubblici ministeri, il sorteggio per la componente togata e l’istituzione di un’ Alta Corte disciplinare. I sostenitori sostengono che tali interventi servirebbero a garantire una maggiore terzietà del giudice e a ridurre fenomeni correntizi che condizionerebbero carriere e decisioni.

Dati, percezioni e dubbi critici

Gli oppositori replicano che le motivazioni avanzate a favore non sono sempre supportate da dati statistici chiari: le percentuali sugli esiti processuali non mostrano un appiattimento generalizzato dei giudici in favore dei pm e le analisi disponibili, per esempio sui tassi di assoluzione e condanna, evidenziano una sostanziale parità. Inoltre, si osserva che molte delle modifiche annunciate non incidono direttamente sulle norme processuali che regolano l’efficienza del procedimento, e che strumenti introdotti dalla riforma Cartabia, come il d.lgs. n.150/2026, hanno già introdotto meccanismi di controllo sulle indagini preliminari.

Questioni aperte e scenari futuri

La discussione rimane vivace: servono dati più solidi per valutare la reale incidenza delle correnti e della condivisione di vedute professionali sulla qualità della giustizia. Allo stesso tempo, la trasformazione delle regole sulla cittadinanza richiede valutazioni di carattere sociale ed economico, oltre che giuridico. Il quadro che emerge è dunque di riforme con effetti potenzialmente estesi, la cui definizione finale dipenderà tanto dalle decisioni giudiziarie quanto dal dibattito politico e dall’implementazione pratica delle nuove norme.