Maxi sequestro di criptovalute per la truffa Voltaiko: cosa è stato bloccato

L’indagine che ha portato al Maxi sequestro noto come Cagliostro ha tracciato e bloccato somme in criptovalute per un valore superiore a 7,5 milioni di dollari.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha visto l’impegno congiunto della Polizia di Stato e della Guardia di finanza per smantellare un sistema fraudolento che ha coinvolto migliaia di risparmiatori.

Dietro al sequestro si trova il caso denominato Voltaiko, descritto dagli investigatori come un articolato schema Ponzi. L’attività investigativa, avviata nell’ottobre 2026, ha ricostruito i passaggi finanziari che hanno permesso la conversione dei proventi in valute virtuali e il loro trasferimento su portafogli digitali esteri.

Il meccanismo della truffa e le modalità operative

Secondo gli accertamenti, gli organizzatori proponevano investimenti presentati come «green» in impianti fotovoltaici all’estero, inducendo gli aderenti a versare somme con la promessa di rendimenti elevati. Questa tecnica faceva leva sulla fiducia verso progetti sostenibili e sulla scarsa conoscenza delle dinamiche finanziarie digitali. Il risultato è stato che circa 6.000 risparmiatori in tutta Italia hanno subito perdite, molti dei quali attratti dall’apparente innovazione del progetto.

Definizione e caratteristiche dello schema

Uno schema Ponzi è una combinazione fraudolenta che utilizza i fondi dei nuovi investitori per pagare i rendimenti promessi ai precedenti, senza che esistano attività reali che generino utili. Nel caso in esame, le presunte installazioni fotovoltaiche all’estero sono risultate inesistenti, e i flussi sono stati invece instradati verso piattaforme di scambio e successivamente convertiti in valuta virtuale per eludere la tracciabilità.

La catena digitale: trasferimento, conversione e blocco

Per rendere meno riconoscibili i proventi, i responsabili hanno sfruttato piattaforme di scambio online e servizi di wallet per trasferire e convertire le somme in criptovalute. Grazie all’integrazione di competenze tradizionali e tecniche di investigazione informatica, gli esperti del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna hanno ricostruito i movimenti, individuando i portafogli che contenevano i proventi illeciti.

Cooperazione internazionale e interventi giudiziari

Determinante è stata l’azione parallela di cooperazione giudiziaria: l’ufficio italiano ad Eurojust ha coordinato le misure sovranazionali e ha tenuto contatti con le autorità francesi, consentendo il tempestivo blocco dei portafogli digitali. Questo passaggio ha permesso di trasformare i risultati delle analisi tecniche in provvedimenti concreti di sequestro e congelamento delle risorse.

Sequestri materiali e primo bilancio dell’operazione

Il maxi sequestro in criptovalute rappresenta l’ultimo atto di una serie di interventi che avevano già portato all’oscuramento del sito www.voltaiko.com e al blocco di 95 conti correnti. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e due ville in provincia di Rimini, con un valore complessivo stimato di quasi 2 milioni di euro. Queste misure riflettono l’approccio multidimensionale volto a recuperare i patrimoni riconducibili alla frode.

Implicazioni e sviluppi futuri

L’operazione Cagliostro mette in luce le sfide poste dall’uso delle valute virtuali nei reati economici transnazionali e sottolinea l’importanza della sinergia tra forze dell’ordine, autorità giudiziarie e organismi europei. L’attività rimane in corso e le autorità precisano il rispetto del principio di presunzione di innocenza: gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Dal punto di vista operativo, il caso evidenzia come la combinazione di indagini finanziarie tradizionali e competenze cibernetiche sia ormai indispensabile per contrastare il riciclaggio attraverso strumenti digitali.