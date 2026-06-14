CLEM 2026-2027: Formazione Completa in Economia e Management

Il Corso di Laurea Triennale in Economia e Management CLEM forma professionisti capaci di operare in vari settori economici e aziendali, offrendo competenze interdisciplinari e pratiche.

Il Corso di Laurea Triennale in Economia e Management (CLEM) rappresenta un’opportunità formativa di eccellenza per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dell’economia e della gestione aziendale. Con un piano di studi articolato e interdisciplinare, il corso prepara gli studenti a diventare professionisti competenti e versatili, pronti ad affrontare le sfide del mercato globale.

Il CLEM è strutturato per fornire una solida base teorica e pratica, combinando insegnamenti di economia aziendalegestione delle impresecontabilitàdiritto e matematica finanziaria. Questo approccio integrato permette agli studenti di acquisire competenze trasversali, essenziali per operare in contesti aziendali complessi e in continua evoluzione.

Struttura e Obiettivi Formativi

Il corso è suddiviso in tre anni di studi, con un biennio comune e un terzo anno dedicato a percorsi specifici. Gli studenti possono scegliere tra tre curricula: ManagementProfessione e Lavoro e Giurista d’Impresaciascuno con un focus particolare su aree tematiche specifiche.

Nel primo biennio, gli studenti affrontano materie fondamentali come Economia aziendaleMicroeconomia e MacroeconomiaMatematica generaleStatisticaDiritto privato e pubblicoe Diritto commerciale. Inoltre, sono previste prove di lingua e informatica per completare la formazione di base.

Curricula Specifici

Il terzo anno offre la possibilità di specializzarsi in uno dei tre curricula. Gli studenti del curriculum Management approfondiscono tematiche legate alla gestione delle imprese, con insegnamenti come MarketingGestione dell’innovazione e Gestione delle imprese commerciali. Il curriculum Professione e Lavoro si concentra su materie contabili e giuridiche, tra cui Diritto tributarioDiritto fallimentare e Ragioneria Professionale. Infine, il curriculum Giurista d’Impresa offre una formazione avanzata in Diritto Privato ComparatoDiritto Commerciale Europeo e Diritto Amministrativo.

Sbocchi Professionali

I laureati in CLEM acquisiscono competenze che permettono loro di inserirsi in vari settori del mercato del lavoro. Possono operare come analisti di settorebusiness developerconsulenti d’impresatechnology auditormanager dei diritti di proprietà intellettualeesperti in trasferimento tecnologico e specialisti in approvvigionamento (SCM). Inoltre, il corso prepara figure professionali per l’area della consulenza aziendalecome esperti contabiliconsulenti del lavoro e giuristi d’impresa.

La formazione interdisciplinare offerta dal CLEM permette agli studenti di sviluppare competenze trasversali, utili per operare in diverse aree aziendali, tra cui quelle operative, di controllo e delle risorse umane. Gli sbocchi professionali sono numerosi e variegati, offrendo opportunità di carriera in imprese multinazionaliPMI innovative e pubbliche amministrazioni.

Valutazione e Contatti

Per chi desidera approfondire la qualità della didattica offerta dal CLEM, sono disponibili i dati relativi alla valutazione della didattica dell’anno accademico precedente. Gli indicatori di efficacia e il livello di soddisfazione degli studenti possono essere consultati sui siti ufficiali dedicati.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del corso o contattare la segreteria didattica. Il coordinatore del corso, Prof.ssa Sara Poggesiè a disposizione per chiarimenti e supporto. La segreteria didattica, gestita dal Dott. Giuseppe Barbieripuò essere contattata via email all’indirizzo triennio@ o telefonicamente al numero +39 06 7259.5425.