Previsione del prezzo BCPAY 2022, 2023, 2024, 2025

Previsioni da aprile 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2863 USD. Un prezzo massimo di $ 0,3121, prezzo minimo di $ 0,2691 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,2906.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,2863, variazione per aprile 2022 7%.

Previsioni da maggio 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2519 USD. Un prezzo massimo di $ 0,2645, prezzo minimo di $ 0,2293 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,2469. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,2519, variazione per maggio 2022 -12%.

Previsioni da giugno 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2645 USD. Un prezzo massimo di $ 0,2804, prezzo minimo di $ 0,2249 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,2526. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $ 0,2645, variazione per giugno 2022 5%.

Previsioni da luglio 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2460 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,2731, prezzo minimo di $ 0,2313 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,2522. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 0,2460, variazione per luglio 2022 -7%.

Previsioni da agosto 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2509 USD. Un prezzo massimo di $ 0,2911, prezzo minimo di $ 0,2208 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 0,2560. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,2509, variazione per agosto 2022 2%.

Previsioni da settembre 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2635 USD. Un prezzo massimo di $ 0,33030, prezzo minimo di $ 0,2345 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,2688. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 0,2635, variazione per settembre 2022 5%.

Previsioni da ottobre 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2740 USD. Un prezzo massimo di $ 0,3042, prezzo minimo di $ 0,2466 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è $ 0,2754. previsione prezzo fine ottobre 2022 $ 0,2740, variazione per ottobre 2022 4%.

Previsioni da novembre 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,2795 USD. Un prezzo massimo di $ 0,3270, prezzo minimo di $ 0,2236 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è $ 0,2753. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 $ 0,2795, variazione per novembre 2022 2%.

Previsioni da dicembre 2022 (BCPAY) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,3159 USD. Un prezzo massimo di $ 0,3569, prezzo minimo di $ 0,2748 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è $ 0,3159. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,3159, variazione per dicembre 2022 13%.

Previsioni da gennaio 2023 (BCPAY) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,3601 USD. Un prezzo massimo di $ 0,4141, prezzo minimo di $ 0,3277 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,3709. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,3601, variazione per gennaio 2023 14%.

Previsioni da febbraio 2023 (BCPAY) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,3889 USD. Un prezzo massimo di $ 0,4511, prezzo minimo di $ 0,3694 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,4103. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,3889, variazione per febbraio 2023 8%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,3601 $ 0,3277 $ 0,4141 $ 0,3709 14% Febbraio 2023 $ 0,3889 $ 0,3694 $ 0,4511 $ 0,4103 8% marzo 2023 $ 0,4083 $ 0,3634 $ 0,4410 $0.4022 5% aprile 2023 $ 0,4206 $ 0,3827 $ 0,4963 $ 0,4395 3% maggio 2023 $ 0,3785 $ 0,3369 $ 0,4126 $ 0,3747 -10% giugno 2023 $ 0,4126 $ 0,3713 $ 0,4332 $0.4023 9% luglio 2023 $ 0,4415 $ 0,3708 $ 0,5165 $ 0,4437 7% agosto 2023 $ 0,4591 $ 0,4040 $ 0,5464 $ 0,4752 4% settembre 2023 $ 0,4499 $0.4094 $ 0,5399 $ 0,4747 -2% ottobre 2023 $ 0,4679 $ 0,3931 $ 0,4960 $ 0,4445 4% novembre 2023 $ 0,5241 $ 0,4664 $ 0,5870 $ 0,5267 12% Dicembre 2023 $ 0,4612 $ 0,4289 $0.5534 $ 0,4912 -12%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,4981 $ 0,3985 $ 0,5977 $ 0,4981 8% Febbraio 2024 $ 0,5330 $ 0,4903 $0.5916 $ 0,5410 7% marzo 2024 $0.5916 $ 0,5088 $ 0,6803 $ 0,5945 11% aprile 2024 $ 0,6448 $ 0,5739 $0.6835 $0.6287 9% maggio 2024 $ 0,6255 $ 0,5692 $ 0,7443 $0.6568 -3% giugno 2024 $ 0,6192 $ 0,5325 $ 0,6750 $0.6037 -1% luglio 2024 $ 0,6130 $ 0,4904 $ 0,7234 $0.6069 -1% agosto 2024 $ 0,5395 dollari $ 0,4316 $0.6042 $ 0,5179 -12% settembre 2024 $ 0,5341 $ 0,4914 $ 0,5715 dollari $0.5314 -1% ottobre 2024 $ 0,5394 $ 0,4531 $ 0,6257 $ 0,5394 1% novembre 2024 $ 0,4801 $ 0,4129 $ 0,5425 $ 0,4777 -11% Dicembre 2024 $ 0,4369 dollari $ 0,3801 $ 0,4849 $ 0,4325 -9%

Previsione dei prezzi per il 2025