Come depositare Binance da cellulare

Come depositare Binance sul tuo telefono? Binance è uno dei principali scambi al mondo. Per fare trading su qualsiasi scambio, è necessario depositare fondi sullo scambio. Attualmente, gli utenti possono ricaricare Binance acquistando monete / stablecoin con USD e utilizzando quella moneta / stablecoin per fare trading sullo scambio.

Oppure puoi acquistare monete / stablecoin su un altro scambio e quindi trasferire quella moneta allo scambio Binance.

Transazioni, acquisti, ricariche sui telefoni stanno diventando sempre più popolari tra tutti. Il metodo P2P di depositare denaro in Binance tramite P2P è il più facile da implementare e il più utilizzato. Questo articolo ti guiderà in dettaglio su come depositare direttamente su Binance sul tuo telefono tramite il metodo di trading P2P.

Per depositare su Binance, devi assolutamente aprire prima un account Binance.

Dopo aver aperto un account Binance, accedi al tuo account Binance.

Nella home page della schermata di Binance sul telefono, fai clic su P2P Trading.

Scegli la valuta con cui desideri effettuare transazioni. Per la maggior parte degli utenti, scegli USD.

Seleziona la scheda [Acquista]

Seleziona la moneta che desideri depositare in Binance. Attualmente, Binance ti consente di depositare 6 monete tramite P2P, come mostrato nell’illustrazione. Normalmente, sarebbe utile se scegliessi USDT o BUSD. Queste sono due stablecoin che sono 1: 1 con USD e possono essere utilizzate per acquistare molte altre monete su Binance.

Dopo aver selezionato le giuste condizioni di trading, vedrai un elenco di persone che vendono la moneta che desideri acquistare sotto lo schermo. Scegli il venditore appropriato e fai clic su [Acquista].

Sarebbe utile se scegliessi venditori con i seguenti criteri:

C’è un segno di spunta d’oro, un numero elevato di transazioni effettuate e un alto tasso di completamento delle transazioni, che mostra la reputazione del venditore.

Tempo per completare una transazione.

Devi anche vedere l’importo minimo di acquisto / vendita, il metodo di pagamento giusto per te.

Selezionare la scheda [Per Fiat]

Inserisci l’importo che desideri utilizzare per acquistare monete per ricaricare Binance

Fai clic su [Acquista USDT] nel caso in cui desideri depositare USDT sul tuo account Binance.

Fare clic su [Alla pagina di pagamento] per informazioni sul pagamento.

Esci dalla schermata dell’interfaccia di pagamento per effettuare il pagamento al commerciante:

Informazioni di pagamento del partner nelle informazioni sul trasferimento di denaro

Nel contenuto del trasferimento, scrivi il numero d’ordine della transazione

Dopo aver eseguito correttamente il pagamento, torni alla schermata Binance, quindi fai clic su [A pagamento] – A pagamento, avanti. Sarebbe utile aspettare che il commerciante trasferisse la moneta dopo aver confermato la ricezione del pagamento. Di solito un commerciante impiega circa 15 minuti per confermare la ricezione del pagamento.

Dopo che il commerciante ha completato la transazione, la schermata mostra il messaggio [Finanziato sul tuo portafoglio].

Fai clic su [Visualizza saldo portafoglio] per ricontrollare il saldo che hai appena ricevuto dal commerciante.

Successivamente, puoi trasferire la moneta appena acquistata sul portafoglio [Fiat e Spot] per acquistare altre monete sullo scambio.

Sopra c’è una guida per ricaricare il tuo account Binance sul tuo telefono tramite il metodo P2P. Fare trading sul tuo telefono è praticamente lo stesso che farlo su un computer. Anche l’operazione è abbastanza semplice. È necessario seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per poterlo fare con successo. Finanziare un conto è il primo passo per ogni trader. Quindi, per essere redditizio, hai bisogno di una strategia di trading matura.