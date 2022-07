Codice di verifica Binance: come risolvere se non arriva

Il codice di verifica binance è una forma di sicurezza a due fattori oltre alla password di accesso dell’account. La sicurezza a due livelli rende gli account utente più sicuri. Tuttavia, l’errore che Binance non sta inviando il codice di verifica può rendere difficile per gli utenti accedere e utilizzare Binance.

Il seguente articolo apprende le cause e come correggere l’errore di verifica del codice di verifica binance non funzionante.

Che cos’è un codice di verifica Binance?

Il codice di verifica binance è un token di sicurezza a 2 fattori (2FA) che migliora la sicurezza dell’account. Un account Binance con autenticazione a 2 fattori deve avere almeno due forme di sicurezza abilitate, tra cui una password e un ulteriore livello di sicurezza.

Molte forme popolari di sicurezza aggiuntiva (2FA) su Binance, tra cui email, SMS e l’app Google Authenticator o la chiave di sicurezza.

Pro e contro di diverse forme di 2FA:

Modulo 2FA Vantaggio Svantaggio E-mail/SMS Comodo, facile da usare Può essere hackerato / falsificato numero di telefono, e-mail Non è necessario installare app aggiuntive Potrebbe esserci un errore di non ricezione di e-mail, SMS Autenticatore Google Elevata sicurezza Se il dispositivo viene perso, l’applicazione può essere persa (se non è presente una chiave di backup) Non richiede un segnale telefonico o wifi, quindi è molto stabile È necessario installare applicazioni esterne aggiuntive

Come abilitare l’autenticazione a 2 fattori (2FA)?

L’accesso all’account è necessario per abilitare la sicurezza a 2 fattori per ricevere i codici di verifica binance. Se non hai un account, registrati utilizzando il link qui sotto:

Dopo aver effettuato l’accesso a Binance, vai a Gestione account e seleziona [Sicurezza]

Nella pagina [Sicurezza], fai clic su [Abilita] con il metodo del codice di verifica che desideri utilizzare.

Segui i passaggi successivi per collegare il tuo account Binance al tuo numero di telefono o email o Google Authenticator.

Perché Binance non invia la verifica via SMS come codice?

Il sistema di invio del codice di verifica SMS di Binance è sovraccarico

Nessun segnale di rete o segnale instabile.

L’utente attiva la funzione di blocco dei messaggi telefonici.

Memoria del telefono piena

Come risolvere Binance che non invia il codice di verifica SMS?

Di fronte a questa situazione, l’utente può spegnere il telefono e riavviarlo.

Gli utenti provano a spostarsi in un’altra area con un segnale telefonico migliore.

Controlla le impostazioni di sms del telefono per assicurarti di non bloccare i messaggi del codice di verifica di Binance.

Elimina i messaggi memorizzati sul telefono per poter ricevere nuovi messaggi.

Se non riesci a ricevere il codice di verifica SMS da Binance dopo aver provato i metodi sopra indicati, puoi riprovare dopo 30 minuti o passare alla verifica delle chiamate vocali facendo clic su [Prova la verifica vocale].

Perché il codice di verifica e-mail di Binance non funziona?

L’account e-mail dell’utente non ha effettuato l’accesso, quindi non vi è alcuna notifica per ricevere nuove e-mail.

La casella di posta elettronica è piena, non è possibile ricevere nuove e-mail.

Il sistema di posta elettronica in uso non è stabile.

Le impostazioni dell’account e-mail bloccano le e-mail da Binance o le e-mail di Binance vanno automaticamente a Spam

Come risolvere l’errore Binance non invia il codice di verifica?

Errore 2FA durante l’immissione del codice di verifica di Google Authenticator su Binance

Le impostazioni dell’ora su computer e telefoni non sono sincronizzate. Forse il computer o il telefono sta impostando l’ora sbagliata.

Gli errori del browser Web o la memorizzazione nella cache sono altre informazioni sull’account che dovrebbero causare conflitti.

L’app Google Authenticator ha rilevato un errore di sistema.

Come risolvere [errore di codice 2FA]?

Controlla l’ora sul tuo telefono e computer, dovresti installare la sincronizzazione automatica per evitare questo errore.

Utilizza un browser in incognito per accedere a Binance o svuota la cache e i cookie sul browser web che stai utilizzando.

Prova ad accedere con l’app Binance.

Se dopo aver provato tutto l’errore 2FA continua a non funzionare, reinstalla Google Authenticator sul telefono e in Binance.

Ci sono molte diverse possibili cause per cui Binance non invia codici di verifica. Di solito, se l’invio di codici 2FA non riesce, l’utente può provare un altro metodo. In alternativa, gli utenti possono accedere a Binance scansionando il codice QR. Se il nuovo tentativo fallisce troppe volte, l’account Binance potrebbe essere bloccato. Gli utenti possono contattare l’assistenza Binance.