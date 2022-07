Codice ID di riferimento Binance: cos’è e come utilizzarlo

in

Se stai creando un nuovo account su Binance, vedrai un campo “ID referral”.

Questo è un campo facoltativo che ti consente di inserire un ID di riferimento.

Se hai un amico che utilizza Binance, puoi chiedergli di inviarti il suo codice di riferimento.

In questo modo, riceveranno una commissione ogni volta che acquisti o vendi criptovalute sullo scambio.

Tuttavia, se non hai amici che utilizzano Binance, puoi utilizzare l’ID di riferimento in questo articolo.

L’ID è disponibile quando crei un account per la prima volta su Binance.

Dopo aver creato un account, non potrai più utilizzare l’ID di riferimento.

In questo articolo, imparerai cos’è Binance, qual è il codice di riferimento di Binance e come utilizzare l’ID di riferimento di Binance.

Cos’è Binance?

Binance è lo scambio di criptovaluta più popolare al mondo.

Lo scambio è fondato nel 2017 da Changpeng Zhao, noto anche come “CZ”.

Su Binance, puoi acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Binance Coin.

Ha una delle commissioni più basse (0,1%) rispetto ad altri scambi di criptovaluta.

Inoltre, Binance ha un’app mobile su App Store e Google Play Store.

Quindi, puoi scambiare criptovalute sul tuo dispositivo mobile.

Il loro sito Web è pieno di risorse utili come supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un blog e varie comunità.

Se dovessi riscontrare un problema sullo scambio, puoi contattare il loro team di supporto tramite chat dal vivo.

Cos’è il codice di riferimento di Binance?

Il codice di riferimento di Binance è “73583477”.

Puoi copiare e incollare questo codice nel campo “ID di riferimento” nella pagina di registrazione di Binance.

Quindi, segui le istruzioni sullo schermo e verifica la tua e-mail per completare il processo di registrazione.

Per trovare il campo “ID di riferimento”, è necessario espandere l’intestazione “ID di riferimento (facoltativo)”.

Si aprirà il campo “ID di riferimento” in cui è possibile incollare il codice di riferimento.

Anche se il campo è facoltativo, è sempre meglio utilizzare il codice di riferimento di qualcuno in quanto andrà a beneficio di entrambe le parti.

Il referral guadagnerà fino al 40% di commissione ogni volta che effettui uno scambio sullo scambio.

Come utilizzare l’ID di riferimento di Binance

Per utilizzare l’ID di riferimento di Binance, devi creare un nuovo account sullo scambio.

Nel processo di creazione dell’account, incolla “73583477” nel campo “ID di riferimento” per utilizzarlo.

Se utilizzi l’app Binance sul tuo dispositivo mobile, il campo sarà nascosto per impostazione predefinita.

Per rivelarlo, devi toccare l’intestazione “ID di riferimento (opzionale)”.

Dopo aver toccato l’intestazione “ID di riferimento (opzionale)”, verrà visualizzato il campo “ID di riferimento“.

Quindi, sarai in grado di utilizzare il codice di riferimento di qualcuno lì.

Una volta creato un account utilizzando l’ID di riferimento, il referral riceverà una commissione fino al 40% per ogni operazione effettuata sullo scambio.

Ecco come utilizzare l’ID referral di Binance:

1. Iscriviti a Binance

Il primo passo è scaricare l’app Binance sul tuo dispositivo mobile.

Puoi anche usare Binance su un desktop.

Tuttavia, gli screenshot in questa guida vengono acquisiti sull’app mobile Binance.

Quindi, l’interfaccia utente sarà leggermente diversa se si utilizza la versione desktop dello scambio.

Innanzitutto, vai su App Store o Google Play Store e scarica Binance.

Quindi, apri l’app e tocca il pulsante “Iscriviti / Accedi”.

Tieni presente che puoi utilizzare l’ID referral solo quando crei un nuovo account su Binance.

Se hai già un account esistente, non potrai più utilizzare l’ID di riferimento.

2. Tocca “Registrati”

Dopo aver toccato il pulsante “Iscriviti / Accedi”, si aprirà la pagina “Accedi”.

Poiché questa è la tua prima volta su Binance, devi creare un nuovo account.

In caso contrario, non sarai in grado di utilizzare il codice di riferimento.

Per creare un nuovo account, tocca “Registrati” nella parte superiore della pagina.

3. Inserisci la tua email, scegli una password e incolla l’ID di riferimento

Dopo aver toccato “Registrati”, si aprirà la pagina “Registrati”.

Se utilizzi Binance su un desktop, puoi utilizzare il link di riferimento qui sopra per creare un account.

In alternativa, puoi utilizzare “73583477” come ID di riferimento.

Ma prima, devi inserire il tuo indirizzo email.

Quindi, scegli una password contenente una combinazione di lettere maiuscole e minuscole.

Quindi, tocca l’intestazione “ID di riferimento (opzionale)”.

Si aprirà il campo “ID di riferimento”.

Nel campo “ID di riferimento”, copia “73583477” e incollalo lì.

Quindi, segui le istruzioni sullo schermo e verifica il tuo indirizzo e-mail per completare il processo di registrazione.

Hai imparato con successo come utilizzare l’ID di riferimento su Binance!

Conclusione

Quando crei un nuovo account su uno scambio come Binance, dovresti sempre utilizzare un ID di riferimento, un codice o un link.

Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di un ID di riferimento ti darà un bonus o alcuni vantaggi.

Su Binance, un referral può guadagnare fino al 40% di commissione ogni volta che i loro amici fanno uno scambio sullo scambio.

Su altri scambi come Coinbase, tu e il referral potete guadagnare $ 10 USD in Bitcoin gratuito quando acquistate o vendete $ 100 USD o più in criptovalute.

Se vuoi indirizzare gli altri a Binance, puoi controllare il loro programma sullo scambio navigando nella pagina di riferimento.