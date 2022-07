MetaMask e Binance Smart Chain (BSC): ecco come collegarli

in

MetaMask è un portafoglio di criptovaluta che puoi utilizzare per interagire con la blockchain di Ethereum.

Il portafoglio supporta qualsiasi token basato su Ethereum (ad esempio, ERC20, 721).

Sebbene sia utilizzato principalmente per interagire con la blockchain di Ethereum, puoi collegarlo anche alla Binance Smart Chain.

In questo modo, sarai in grado di inviare o ricevere BNB su MetaMask.

Inoltre, puoi scambiare BNB con un altro token su uno scambio decentralizzato come PancakeSwap usando MetaMask.

In questa guida, imparerai come connettere MetaMask a Binance Smart Chain (BSC) in modo da poter inviare o ricevere BNB.

Come collegare MetaMask a Binance Smart Chain (BSC)

Per connettere MetaMask a Binance Smart Chain, devi prima installare MetaMask e creare un nuovo portafoglio.

Dopo aver creato un nuovo portafoglio, vai alla pagina “Impostazioni” facendo clic sull’icona del tuo profilo seguita da “Impostazioni”.

Nella pagina “Impostazioni”, fai clic su “Reti” e fai clic su “Aggiungi rete”.

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi rete”, vedrai più campi che devi compilare.

Ciò include “Nome rete”, “Nuovo URL RPC”, “ID catena” e altri.

È necessario compilare i campi in base alla rete Binance Smart Chain.

Dopo aver compilato i campi in base alla rete Binance Smart Chain, fai clic su “Salva” per collegarlo a MetaMask.

Ecco come puoi connettere MetaMask a Binance Smart Chain (BSC):

1. Installa MetaMask e crea un nuovo portafoglio

Il primo passo è installare MetaMask e creare un nuovo portafoglio se non l’hai già fatto.

Per cominciare, apri Chrome e vai al sito Web MetaMask.

Una volta che sei sul sito Web MetaMask, fai clic sul pulsante “Scarica ora”.

Dopo aver fatto clic sul pulsante “Scarica ora”, atterrerai nella pagina “Download”.

Nella pagina “Download”, fai clic su “Installa MetaMask su Chrome”.

Dopo aver installato MetaMask su Chrome, atterrerai alla pagina “Nuovo su MetaMask?”.

Nella pagina “Nuovo su MetaMask?”, vedrai un paio di opzioni.

Ciò include “Importa portafoglio” e “Crea un portafoglio”.

Se hai già una frase di recupero segreta, fai clic su “Importa portafoglio” per importare il tuo portafoglio.

Tuttavia, se è la prima volta che usi MetaMask, fai clic su “Crea un portafoglio” per creare un nuovo portafoglio.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Assicurati di copiare e salvare la frase di recupero in un posto sicuro.

Questo perché hai bisogno della frase di recupero per accedere al tuo portafoglio MetaMask in futuro.

Infine, è necessario verificare la frase di recupero per completare il processo di creazione del portafoglio.

2. Vai a “Reti” e aggiungi una nuova rete

Dopo aver creato un nuovo portafoglio, atterrerai alla pagina “Account 1”.

Attualmente, il tuo portafoglio è connesso alla rete Ethereum (questo è per impostazione predefinita).

Quindi, vedrai l’icona ethereum seguita dal tuo saldo Ethereum sulla pagina.

Per connettersi alla rete Binance Smart Chain (BSC), è necessario aggiungerla manualmente a MetaMask.

Per fare ciò, fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra della pagina.

Si aprirà il menu di navigazione “I miei account”.

Nel menu di navigazione, vedrai diverse opzioni tra cui “Crea account”, “Importa account” e altro.

Fai clic sull’opzione “Impostazioni” nella parte inferiore del menu.

Dopo aver fatto clic sull’opzione “Impostazioni”, atterrerai nella pagina “Impostazioni generali”.

Nella barra laterale sinistra, vedrai più opzioni.

Ciò include “Generale”, “Avanzate”, “Contatti” e altro.

Fare clic su “Reti” per aprire le impostazioni di rete.

Nelle impostazioni di rete verranno visualizzate alcune reti che è possibile configurare.

Ciò include “Ethereum Mainnet”, “Rapsten Test Network”, “Rinkeby Test Network” e altri.

Non esiste una rete Binance, quindi dovrai aggiungerla manualmente.

Per fare ciò, fai clic sul pulsante “Aggiungi rete” nella barra di navigazione in alto.

3. Aggiungi la rete “Smart Chain”

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi rete”, vedrai più campi che devi fornire.

Ciò include “Nome rete”, “Nuovo URL RPC”, “ID catena”, “Simbolo di valuta (opzionale)” e “URL di Esplora blocchi (facoltativo)”.

Per collegare Binance Smart Chain (BSC) a MetaMask, è necessario compilare i campi in base alla Smart Chain Mainnet.

Copia e incolla i campi in base a questo:

Rete principale

Nome di rete: Smart Chain

Nuovo URL RPC: https://bsc-dataseed.binance.org/

ID catena: 56

Simbolo di valuta (opzionale): BNB

URL di Block Explorer (facoltativo): https://bscscan.com

Dopo aver copiato e incollato i campi in base a quelli sopra, fai clic su “Salva”.

Questo aggiungerà la rete Binance Smart Chain a MetaMask.

Dopo aver fatto clic su “Salva”, la tua rete verrà automaticamente modificata nella rete Binance Smart Chain.

Puoi confermarlo navigando sul tuo portafoglio MetaMask.

Sul tuo portafoglio MetaMask, vedrai l’icona BNB insieme al tuo saldo BNB.

Inoltre, nell’angolo in alto a destra del tuo portafoglio, vedrai la casella a discesa “Smart Chain”.

Hai imparato con successo come connettere MetaMask a Binance Smart Chain (BSC)!

Ora sarai in grado di inviare o ricevere BNB sul tuo portafoglio MetaMask.

Se vuoi tornare alla rete Ethereum, puoi farlo facendo clic sulla casella a discesa “Smart Chain” seguita da “Ethereum Mainnet”.

Conclusione

MetaMask è comunemente usato per interagire con la blockchain di Ethereum.

Tuttavia, puoi collegarlo anche alla rete Binance Smart Chain.

Puoi seguire la guida rapida e semplice sopra per farlo.

In alternativa, puoi connettere MetaMask a PancakeSwap per aggiungere la rete Binance Smart Chain a MetaMask.

Quando colleghi MetaMask a PancakeSwap, la rete Binance Smart Chain verrà automaticamente aggiunta a MetaMask.

Tutto quello che devi fare è seguire le istruzioni sullo schermo.