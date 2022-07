Numero di telefono su Binance: ecco come cambiarlo passo passo

in

Hai cambiato di recente il tuo numero di telefono?

O vuoi usare un numero di telefono diverso su Binance?

Binance richiede l’impostazione di un’autenticazione SMS.

Un’autenticazione SMS verrà utilizzata per prelievi e modifiche alla sicurezza.

Ogni volta che effettui un prelievo o una modifica di sicurezza sullo scambio, dovrai inserire un codice a 6 cifre inviato al tuo numero di telefono.

Tuttavia, se hai cambiato il tuo numero di telefono, non sarai in grado di farlo.

Nella schermata di accesso di Binance, inserisci i tuoi dati di accesso, fai clic su “Accedi” e fai clic su “Verifica di sicurezza non disponibile”.

Quindi, segui le istruzioni sullo schermo per modificare il tuo numero di telefono.

Tuttavia, se hai già effettuato l’accesso o se hai ancora accesso al tuo vecchio numero di telefono, puoi modificare il tuo numero di telefono sullo scambio.

In questa guida, imparerai come modificare il tuo numero di telefono su Binance.

Come cambiare il tuo numero di telefono su Binance

Per modificare il tuo numero di telefono su Binance, devi disabilitare l’autenticazione SMS nella pagina di sicurezza, fare clic su “Verifica di sicurezza non disponibile” e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Tuttavia, se non riesci ad accedere a Binance, inserisci i tuoi dati di accesso, fai clic su “Accedi”, quindi fai clic su “Verifica di sicurezza non disponibile”.

Se hai ancora accesso al tuo vecchio telefono, sarai comunque in grado di accedere a Binance.

Quindi, sarai in grado di cambiare il tuo numero di telefono mentre sei connesso allo scambio.

D’altra parte, se non hai effettuato l’accesso a Binance e non hai accesso al tuo vecchio numero di telefono, devi trovare il link “Verifica di sicurezza non disponibile“.

Puoi trovare il link andando alla pagina di login di Binance, inserendo i tuoi dati di accesso, cliccando su “Accedi”, quindi cliccando sul link “Verifica di sicurezza non disponibile”.

Quindi, sarai in grado di modificare il tuo numero di telefono Binance seguendo le istruzioni sullo schermo.

Ecco come puoi modificare il tuo numero di telefono su Binance se hai già effettuato l’accesso:

1. Accedi a Binance e vai a “Sicurezza”

Innanzitutto, devi accedere a Binance.

Vai al sito web di Binance, fai clic su “Accedi” e accedi al tuo account.

Se non hai effettuato l’accesso a Binance ma vuoi cambiare il tuo numero di telefono, leggi qui.

Una volta effettuato l’accesso a Binance, atterrerai sulla home page dello scambio.

Nella home page, vedrai un’icona del profilo sulla barra di navigazione in alto.

Fai clic sull’icona del profilo nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver fatto clic sull’icona del profilo, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai più opzioni tra cui la tua e-mail, “Sicurezza”, “Identificazione” e altro ancora.

Fai clic su “Sicurezza” per accedere alle impostazioni di sicurezza.

2. Clicca su “Disabilita”

Dopo aver fatto clic su “Sicurezza”, atterrerai sulla pagina di sicurezza.

Nella pagina di sicurezza, vedrai una sezione “2FA”.

Nella sezione “2FA”, sarai in grado di configurare la chiave di sicurezza, l’autenticazione di Google, l’autenticazione SMS e l’indirizzo e-mail.

La sicurezza “Autenticazione SMS” è dove è possibile modificare il numero di telefono.

Fai clic su “Disabilita” per andare alla pagina di verifica della sicurezza.

3. Fare clic su “Verifica di sicurezza non disponibile”

Quando apporti una modifica di sicurezza su Binance, ti viene richiesto di completare una 2FA (autenticazione a due fattori).

Ciò riduce il rischio di accesso non autorizzato.

Quindi, quando fai clic su “Disabilita”, ti viene richiesto di inserire un codice a 6 cifre sotto “Codice di verifica telefonica” e “Codice di verifica e-mail”.

Se non hai accesso al tuo vecchio numero di telefono, non sarai in grado di completare la 2FA.

Quindi, se non hai accesso al tuo vecchio numero di telefono, fai clic su “Verifica di sicurezza non disponibile?”.

4. Seleziona il tuo numero

Dopo aver fatto clic su “Verifica di sicurezza non disponibile?”, atterrerai alla pagina “Ripristina verifica di sicurezza”.

La pagina “Ripristina verifica di sicurezza” ti consente di reimpostare il numero di telefono o l’indirizzo e-mail se non hai accesso ad esso.

Ci sono due opzioni tra cui puoi scegliere, incluso il tuo numero di telefono e l’e-mail.

Mentre stai cercando di cambiare il tuo numero di telefono, fai clic sull’opzione numero di telefono.

Ad esempio, se il tuo numero di telefono è “12345678”, vedrai l’opzione “123 * 5678 non è disponibile e vorrei reimpostarlo”.

Quindi, fai clic su “Conferma ripristino” per confermare il ripristino.

5. Invia il codice di verifica e-mail

Dopo aver fatto clic su “Conferma ripristino”, verrà visualizzato un messaggio pop-up.

Il messaggio pop-up è una verifica di sicurezza che devi completare prima di poter modificare il tuo numero di telefono.

Poiché non hai accesso al tuo numero di telefono, devi completare la verifica di sicurezza tramite la tua email.

Fai clic su “Invia codice” per inviare un codice di 6 cifre alla tua e-mail.

6. Controlla la tua email per il codice

Dopo aver fatto clic su “Invia codice”, Binance invierà un codice a 6 cifre alla tua email.

Controlla la tua e-mail per il codice a 6 cifre.

La riga dell’oggetto dell’e-mail è “Richiesta di reimpostazione degli elementi di sicurezza”.

Se non riesci a trovare l’e-mail, assicurati di controllare la posta indesiderata o lo spam in quanto potrebbe essere arrivata lì.

Una volta trovata l’e-mail, copia il codice a 6 cifre.

Quindi, incolla il codice a 6 cifre nel passaggio precedente e fai clic su “Invia” per completare la verifica di sicurezza.

7. Ripristina il tuo numero di telefono

Dopo aver completato la verifica di sicurezza, atterrerai alla pagina “Reimposta elementi di sicurezza”.

Nella pagina, vedrai un paio di campi tra cui “Nuovo numero di telefono” e “Codice di verifica SMS”.

Nel campo “Nuovo numero di telefono”, fai clic sulla casella a discesa del paese e seleziona il tuo paese.

Ad esempio, se vivi a Singapore, seleziona Singapore (+65).

Quindi, inserisci il numero di telefono che desideri modificare accanto alla casella a discesa del paese.

Quindi, fai clic su “Ottieni codice” sul “Codice di verifica SMS”.

Dopo aver fatto clic su “Ottieni codice” riceverai un codice a 6 cifre da Binance via SMS.

Inserisci il codice a 6 cifre nel campo “Codice di verifica SMS”.

Infine, fai clic su “Ripristina ora” per modificare il tuo numero di telefono su Binance.

Conclusione

La modifica del numero di telefono di Binance richiede il completamento di una verifica di sicurezza.

Questo è lo stesso se dovessi apportare modifiche alla sicurezza sullo scambio.

Quindi, se non hai accesso al tuo numero di telefono o indirizzo e-mail, non sarai in grado di apportare modifiche alla sicurezza.

In tal caso, l’unica opzione è contattare l’assistenza Binance per assistenza nella reimpostazione del numero di telefono o dell’indirizzo e-mail.