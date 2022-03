Coinbase Derivatives Exchange FairX: cos’è, come funziona ed è affidabile

Coinbase è uno scambio di criptovaluta sicuro che consente ai suoi utenti di acquistare, vendere, trasferire e archiviare valute digitali. Ha un’interfaccia semplice che rende più facile per i nuovi utenti effettuare transazioni facilmente sullo scambio.

Coinbase è principalmente noto per il suo trading spot e margin, ma è entrato nel mercato dei derivati crittografici di recente dopo aver acquisito FairX, membro della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Un derivato crittografico è un contratto tra un acquirente e un venditore per il prezzo futuro di un asset digitale. Le due parti stipulano un accordo finanziario per deliberare sul prezzo della criptovaluta in una data specifica per ottenere maggiori guadagni rispetto all’acquisto dell’attività sottostante a titolo definitivo.

Come parte della prima fase del contratto, le parti concordano un prezzo di vendita / acquisto in un giorno specifico, indipendentemente dal prezzo di mercato.

Investire nella valuta a un prezzo inferiore e venderla a un prezzo più alto consente di trarre profitto dalle variazioni del valore dell’attività sottostante. Un esempio comune di derivati crittografici sono i futures

L’acquisizione di FairX da parte di Coinbase è stato uno dei primi passi nella fornitura di derivati crittografici ai clienti al dettaglio negli Stati Uniti ed è stato un passo essenziale per rendere il mercato dei derivati accessibile a milioni di persone attraverso un’interfaccia utente semplicistica leader del settore.

Cos’è FairX e quali prodotti offrono? Questo è ciò che questo articolo tratterà.

Cos’è FairX

FairX è uno scambio di criptovaluta annunciato a giugno 2021 per fornire futures più piccoli, più diretti e più accessibili per i singoli investitori. Offre un design del prodotto semplice e di facile comprensione che offre un’esposizione a basso costo e di dimensioni corrette ai benchmark che replicano le classi di attività liquide. Le sue azioni saranno regolamentate in quanto è membro della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Offrendo derivati crittografici negli Stati Uniti, Coinbase potrebbe aprire un mercato completamente nuovo agli investitori statunitensi. Alcuni scambi attualmente offrono futures su bitcoin ed ether agli investitori statunitensi; i contratti regolati in contanti sono sia i più popolari che i più lunghi disponibili. CFTC ha registrato FairX come mercato contrattuale designato (DCM), dandogli la possibilità di offrire prodotti futuri negli Stati Uniti.

È un piacere per FairX offrire una sede di negoziazione di futures che soddisfi le esigenze del trader globale di futures al dettaglio attraverso la sua partnership con molte delle aziende più rispettate del settore. FairX offre prodotti superiori, accesso senza soluzione di continuità e costi di cambio ridotti al fine di democratizzare l’accesso a futures e opzioni su futures per i trader al dettaglio attivi.

Oltre a TD Ameritrade, E*Trade Financial, Wedbush, ABN AMRO Clearing Chicago LLC, Dorman Trading, ADM Investor Services, Advantage Futures, StoneX, Virtu Financial e XTX Markets, molte aziende si sono impegnate a offrire prodotti FairX al momento del lancio. La controllata nodal Clear del gruppo Deutsche Börse fornirà servizi di compensazione.

L’acquisizione di Coinbase prevede di creare uno scambio regolamentato di derivati crittografici

In concomitanza con questa acquisizione, Coinbase prevede di offrire derivati crittografici regolamentati, inizialmente attraverso l’ecosistema di partner esistente di FairX. Attraverso l’infrastruttura di FairX, gli utenti di Coinbase negli Stati Uniti saranno in grado di acquistare derivati crittografici. Utilizzando semplici interfacce utente, si aspettano di rendere i derivati più accessibili agli investitori al dettaglio. Questo, aggiungendo FairX a Coinbase è un passo essenziale per fornire a milioni di clienti Coinbase un’esperienza di mercato dei derivati leader del settore e semplificata.

Quali prodotti offre attualmente FairX?

I prodotti FairX includono Futures sul

Bloomberg US Large Cap Index, che replica le 500 maggiori società negli Stati Uniti

Nell’indice spot blomberg del dollaro USA, il dollaro USA viene confrontato con un paniere di valute internazionali.

L’indice Supertech replica quindici delle società più grandi e più attivamente negoziate nei settori della tecnologia, dei media e della produzione.

Il Bloomberg US Large Cap Index include i futures sull’indice Nano(B5) e Micro(LB5) Bloomberg US Large Cap. I loro orari di trading sono di 23 ore tra le 18:00 e le 17:00 ET da domenica a venerdì. Il loro prezzo minimo di fluttuazione è di 0,01 punti indice pari a $ 1,00. Elencano i loro contratti trimestralmente (marzo, giugno, settembre e dicembre) e sono elencati per tre trimestri consecutivi. Consentono inoltre la risoluzione dei contratti che può essere effettuata alle 16:00 ET del 3 ° giovedì del mese contrattuale.

Nano Bloomberg US Large Cap Index Futures – B5 è il codice prodotto Nano. Questa traccia è modellata su un ETF. Questo è un penny stock semplice e facile da capire che offre un’esposizione “bite-sized” al mercato. Il Nano traccia a un valore di indice inferiore di ~ 23 punti.

Micro Bloomberg US Large Cap Index Futures – LB5 è il codice prodotto Micro. La traccia Micro è dieci volte più grande della traccia Nano. Il suo valore di indice è ~ 2300 punti.

È regolamentato

Sì. L’azienda segue le leggi e i regolamenti di ogni paese in cui opera. Un certo numero di altre leggi e regolamenti si applicano a Coinbase, compresi quelli che regolano la protezione dei consumatori e i servizi finanziari.

Inoltre, FairX è un Designated Contract Market (DCM) registrato presso la CFTC e in grado di autoregolarsi. Mentre il successo di Coinbase dipenderà dall’approvazione di regolamenti favorevoli, mira a diventare il principale attore per il trading di derivati al dettaglio negli Stati Uniti.

Conclusione

Coinbase è uno scambio popolare negli Stati Uniti, noto per essere uno dei più grandi scambi per volume di scambi spot. Tuttavia, è stato limitato a questo solo fino a quando non ha acquisito FairX. Con tale acquisizione, si è unita a un gruppo crescente di società crittografiche che acquisiscono società derivate per facilitare il trading di derivati nei paesi regolamentati. Alcune altre società che lo hanno fatto sono FTX (ha acquisito Ledger X l’anno scorso) e Crypto.com (ha acquisito Nade X l’anno scorso).

Questa è una buona notizia per gli utenti di Coinbase in quanto ora possono scambiare liberamente futures e altri derivati, aprendo l’opportunità di avere guadagni accelerati. Dovrebbero tenere a mente, tuttavia, che il trading di futures è più rischioso del trading spot, con la minaccia di liquidazione che incombe dietro ogni angolo. Pertanto, se sei in quei panni, ricorda il Santo Graal dei consigli crittografici: investi solo ciò che puoi permetterti di perdere.