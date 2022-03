Come trasferire Crypto (BTC, ETH, SOL, ADA, SHIB ecc.) Da Binance a Exodus

Exodus è un portafoglio crittografico in crescita. Ha funzionalità semplici come l’acquisto / vendita e anche l’invio / ricezione di criptovalute. Con una bella interfaccia utente, hanno guadagnato una certa attenzione di recente. Oggi vedremo come potremmo inviare le nostre criptovalute da Binance al nostro portafoglio Exodus.

Come al solito, in primo luogo, ci ritireremo da Binance, e poi vedremo come possiamo depositare su Exodus, e poi finire il nostro prelievo su Binance.

Innanzitutto, apriremo il nostro account Binance. Qui faremo clic sul portafoglio che aprirà un menu a discesa. Da quel menu fai clic sulla prima opzione che è la panoramica.

Nella schermata di panoramica, vedremo i pulsanti di saldo, deposito e prelievo stimati e possiamo persino andare alla nostra cronologia delle transazioni.

Clicca sul prelievo per iniziare il nostro trasferimento.

Qui, possiamo vedere la moneta che invieremo e puoi fare clic su di essa per cambiarla. Questo aprirà un elenco con tutte le monete.

Da questo elenco, scegli quello che vuoi inviare a Exodus, se non riesci a vederlo nell’elenco, puoi cercarlo anche digitando il nome.

Ora abbiamo bisogno di un indirizzo. Dal momento che non abbiamo un indirizzo in questo momento, in primo luogo, andremo all’Esodo, prenderemo l’indirizzo, poi torneremo qui e incolleremo l’indirizzo qui.

Dov’è il tuo indirizzo di deposito Exodus?

Apri la tua app Exodus. La prima cosa che devi fare è andare al tuo portafoglio.

Dopo aver raggiunto il tuo portafoglio, dovrai andare alla moneta che desideri ricevere. Se si tratta di bitcoin, puoi fare clic su bitcoin come l’immagine, se è un altro, allora farai clic su un’altra moneta. Puoi vedere l’elenco delle monete in alto, proprio sotto l’icona del portafoglio.

Quando scegli la stessa moneta di Binance, ora puoi vedere la moneta e i fondi che hai. Fare clic sul pulsante di ricezione per continuare.

Quando vieni reindirizzato, questa pagina ti mostrerà l’indirizzo che utilizzerai per depositare. Se lo si desidera, è possibile utilizzare l’indirizzo o il codice QR. Puoi fare clic sull’icona di copia accanto all’indirizzo per copiarlo.

In basso, vedrai l’e-mail di questo indirizzo e lo visualizzerai sulla blockchain. Se vuoi guardare i tuoi fondi che si trasferiscono, puoi guardarlo sulla blockchain usando questo pulsante.

Binance alle ultime fasi di Exodus

Ora che abbiamo l’indirizzo, torneremo di nuovo a Binance per finire. Incolla l’indirizzo che hai ricevuto da Exodus nel modulo di prelievo di Binance.

Quando la parte dell’indirizzo è finita, dovrai scegliere una rete. Anche la selezione di una rete è una parte molto importante della transazione. Se scegli una moneta lenta con una combinazione di rete lenta, pagherai molto e finirai anche con una transazione lenta. Si consiglia sempre di utilizzare una rete economica e veloce.

Quando hai finito, controlla tutto due volte e se sei sicuro, puoi fare clic sul pulsante di prelievo in basso per continuare.

L’ultima fase del prelievo è la verifica. Per prelevare, dovrai inserire i codici di sicurezza. Lo riceverai nella tua email e anche se 2FA google authenticator è abilitato, dovrai inserire anche quello. Quando hai inserito correttamente tutti i codici di sicurezza, fai clic sul pulsante di invio per terminare.

Non c’è nient’altro che devi fare, da questo punto in avanti dovrai solo aspettare che le tue monete arrivino all’Esodo e nient’altro. Come accennato in precedenza, potresti guardarlo in diretta dall’esploratore blockchain fornito anche da Exodus.

Blockchain explorer ti mostra il libro mastro nella blockchain. Questo ti permette di vedere ogni singola transazione, in qualsiasi momento. Se lo controlli per il tuo indirizzo, puoi vedere tutte le transazioni in entrata e in uscita.