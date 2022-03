I migliori scambi per scambiare token con leva finanziaria

La leva è un potente strumento di trading che consente ai trader di trarre profitto dal capitale preso in prestito. Può aiutare gli investitori a ottimizzare i rendimenti anche con una variazione di prezzo molto piccola, aumentare rapidamente le loro attività e aumentare la loro esposizione al loro mercato rilevante.

Ma è essenziale sapere che mentre stai per guadagnare un profitto gonfiato mentre i prezzi di mercato vanno per la tua strada, subisci anche perdite intensificate quando i prezzi si muovono contro di te.

COSA SONO I TOKEN CON LEVA?

I token di leva consentono ai trader di criptovalute di ottenere esposizione al trading con leva finanziaria senza affrontare aspetti più complessi del trading come il margine e la liquidazione. Ciò rende il trading di token con leva finanziaria un modo semplificato per ottenere un’esposizione con leva finanziaria alle attività di criptovaluta.

Questi token offrono una leva variabile e fissa e non sono per la detenzione. Sono prodotti a fuoco rapido. Usali e smaltiscili il più velocemente possibile.

Un altro attributo unico dei token con leva finanziaria è che si ribilanciano per mantenere la leva target aumentando o diminuendo le loro posizioni. Ogni scambio ha il suo metodo di ribilanciamento dei token con leva finanziaria. Consideriamo ora le prime tre piattaforme che offrono token con leva finanziaria.

DOVE PUOI SCAMBIARE TOKEN CON LEVA

Binance ·

Il Binance I token con leva (BLFT) sono versioni tokenizzate delle posizioni futures con leva finanziaria. Supporta una leva variabile da 1,5x a 3x in modo che i potenziali guadagni possano essere massimizzati in tempi di apprezzamento dei prezzi e i rischi di liquidazione possano essere ridotti durante i periodi di calo dei prezzi.

BTCUP, BTCDOWN, BCHUP e BCHDOWN sono alcuni esempi di BLFT.

Utilizzando BTCUP, è possibile massimizzare i guadagni con leva da 1,5x a 3x quando Bitcoin aumenta. Quando il valore di Bitcoin aumenta dell’1%, il BTCUP 3x aumenta del 3% e il BTCDOWN consente di generare guadagni con leva tra 1,5x e 3x quando il valore di Bitcoin diminuisce.

Vantaggi dei BLTT

👉 Leva variabile – Con una leva target variabile da 1,5x a 3x, i BLFT riducono l’effetto della resistenza alla volatilità. I mercati laterali sono meno influenzati dai BLFT e i movimenti dei prezzi in una direzione tendono a rafforzarli.

👉 Liquidità – Un prezzo equo sarà disponibile per i token BLVT perché Binance sarà l’unico fornitore di liquidità ed emittente dei token. Se l’offerta si esaurisce, lo scambio Binance inietterà capitale, creerà più ordini e venderà più token sul mercato aperto. Con questo metodo, gli utenti effettueranno transazioni i loro token in modo efficiente e riceveranno i loro ordini in modo ragionevole.

👉 Ribilanciamento – A differenza degli altri token a leva che si ribilanciano quotidianamente, i BLFT non sono costretti a ribilanciarsi a meno che non si verifichino perdite estreme. Riequilibrerà solo le posizioni necessarie per massimizzare i profitti sulle riprese per evitare la liquidazione. Pertanto, le “normali” fluttuazioni del mercato non comporteranno un ribilanciamento dei token e il valore dell’attività sottostante rimarrà correlato.

FTX ·

FTX è stato il primo scambio che ha introdotto il concetto di token con leva finanziaria. FTX offre una leva fino a 3x. Per ogni singolo futuro su FTX, ci sono quattro token con leva: HEDGE (-1x), HALF, BULL (+3x) e BEAR (-3x). FTX si ribilancia ogni giorno alle 00:02:00 UTC per aiutare a gestire il rischio. Riequilibra anche intra-day se diventano 4x leveraged per evitare il rischio di liquidazione. Altri scambi come Gopax, BitMax e altri hanno elencato token con leva FTX sulla loro piattaforma.

Come acquistare / vendere token con leva su FTX?

Esistono tre modi per acquistare / vendere token con leva su FTX.

👉 Mercato spot – Il modo più semplice e consigliato per scambiare token con leva è sul mercato spot. È possibile, ad esempio, acquistare o rivendere ETHBULL sul mercato spot ETHBULL/USD. Selezionando il nome del mercato nella pagina del mercato dei token con leva finanziaria, è possibile trovare il mercato spot per un token con leva finanziaria; oppure puoi scegliere il future sottostante nella barra in alto e quindi fare clic sul nome del mercato spot.

👉 Converti – La funzione “CONVERTI” è disponibile anche nella pagina Portafoglio per l’acquisto o la vendita di token con leva finanziaria. In una finestra di dialogo che appare non appena fai clic su “CONVERTI” sul lato destro dello schermo, troverai un modo per convertire rapidamente qualsiasi delle tue monete FTX nel token con leva.

👉 Emissione / riscatto – A meno che tu non abbia esaminato la documentazione completa sui token con leva finanziaria, non ti consigliamo di emettere e riscattare. Quando emetti o riscatti token con leva finanziaria, il mercato avrà un impatto sul tuo prezzo e non saprai cosa otterrai fino a quando non lo avrai fatto.

Si prega di leggere la nostra recensione completa dei token con leva FTX.

Pionex ·

Il meccanismo di ribilanciamento dei Pionex Leveraged Tokens è ottimizzato per includere sia la leva fissa che quella variabile. I token con leva finanziaria vengono ribilanciati ogni volta che il prezzo spot cambia del 10% e alle 00:02 a.m.

Vantaggi dei token a leva Pionex

Pionex evita il rischio di liquidazione, più adatto ai principianti.

Margin Trading: guadagna di più e perdi meno

Adatta grid trading e altri strumenti di trading per ridurre la resistenza alla volatilità.

CARATTERISTICHE DEI TOKEN CON LEVA

👉 Ribilanciamento – Il ribilanciamento aumenta e diminuisce l’esposizione per mantenere la leva target e prevenire le liquidazioni. Molti token si ribilanciano ogni giorno; un particolare momento è fissato per acquistare o vendere per aumentare o diminuire la leva finanziaria. Inoltre, i token possono riequilibrarsi se c’è una variazione del prezzo di mercato a seconda degli scambi automaticamente.

👉 Trading a breve termine – I token con leva finanziaria non sono per il trading a lungo termine. Li compri e li vendi rapidamente.

👉 Commissione di trading – Per poter fare trading su token con leva finanziaria, devi pagare alcune commissioni come la commissione di finanziamento, la commissione di gestione giornaliera, che varia in base ai diversi scambi

VANTAGGI DEI TOKEN CON LEVA

👉 Profitto più elevato – Il token con leva finanziaria ti consente di creare facilmente più profitti rispetto al resto del mercato e delle perdite.

👉 Minor rischio di liquidazione – Il ribilanciamento aiuta a ridurre il rischio di liquidazione. Dal momento che venderà alcune delle sue posizioni, non sarà completamente spazzato via anche se il valore del token diminuisce.

👉 Gestione del rischio – Quando fai trading di token con leva finanziaria, non devi preoccuparti del rischio di liquidazione, del margine e delle garanzie. Se hai un profitto, lo reinvestirà automaticamente nell’attività sottostante e salverà automaticamente le possibilità se in perdita.

SVANTAGGI DEI TOKEN CON LEVA FINANZIARIA

👉 Investimento a breve termine: se acquisti e detieni ETH e aumenta di valore nel tempo, trarrai profitto indipendentemente dalle condizioni di mercato quotidiane. Tuttavia, se acquisti e detieni un token ETHBULL, qualsiasi movimento di prezzo verrà ingrandito, con conseguente perdita significativa.

👉 Decadimento della volatilità – Significa semplicemente un effetto negativo sull’investimento. Supponiamo che tu abbia acquistato $ 1000 di bitcoin. Il tuo investimento è aumentato a $ 1100 durante la notte a causa di un aumento del 10% del prezzo. Ma nelle prossime 24 ore, il tuo investimento diminuisce a $ 990 a causa della diminuzione del 10% del prezzo, che sarebbe una perdita di $ 110.

Supponiamo che tu abbia investito $ 1000 in un token con leva 3x Bitcoin? Pertanto, otterresti un aumento del 30% nelle prime 24 ore, aumentando il tuo investimento a $ 1300. Tuttavia, perderesti anche il 30% dei tuoi soldi il secondo giorno, il che significa che avresti solo $ 910. Una leggera perdita sul trading medio di criptovalute si tradurrà in una perdita più significativa su un token con leva finanziaria.

Commissioni extra – I token con leva finanziaria addebitano commissioni di trading, commissioni di gestione giornaliere, commissioni di emissione / rimborso e commissioni di finanziamento, che variano tra gli scambi.

Scarsità – I token con leva finanziaria non vengono venduti su molti scambi.

Conclusione

I token con leva finanziaria sono per coloro che desiderano la leva finanziaria senza affrontare il nocciolo duro del trading con leva. Quando si fa trading sul mercato del trading spot, i token con leva finanziaria sono il modo più conveniente per accedere al margine. Tuttavia, è necessario prestare attenzione quando si ha a che fare con loro in quanto possono anche amplificare le perdite.