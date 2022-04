Coinbase è inattivo: come controllare lo stato del server Coinbase

in

Ecco uno sguardo a cosa fare se Coinbase inizia ad avere problemi.

Coinbase, come qualsiasi altro sito di scambio di criptovalute online, è suscettibile di arresti anomali occasionali e tempi di inattività del server. Ma come si risolve il problema e si controlla lo stato del server?

Gli scambi di criptovaluta, come altri siti Web, sono vulnerabili all’attività travolgente degli utenti.

Ciò può spesso comportare la mancata risposta ai siti Web a causa dell’intenso sovraccarico del server.

Coinbase, essendo sui principali scambi crittografici, spesso sperimenta un’attività drastica dell’utente che spesso può far soffrire il sito Web o la sua applicazione mobile a causa di un’interruzione temporanea. Diamo un’occhiata ad alcuni possibili metodi di risoluzione dei problemi per risolvere il problema di Coinbase in pochi secondi.

Come verificare se Coinbase è inattivo?

Il modo più semplice per gli utenti di Coinbase di verificare se Coinbase è inattivo è visitare le pagine ufficiali di stato dei server Coinbase e Coinbase Pro. Questi vengono aggiornati ogni ora con gli ultimi aggiornamenti e aggiornamenti tecnologici.

Entrambi offrono approfondimenti incredibilmente dettagliati sulle funzionalità di Coinbase, monitorando le varie applicazioni, i metodi di pagamento e persino diverse criptovalute per i problemi. Tengono anche un registro degli incidenti passati.

Tuttavia, poiché Coinbase non include alcun riferimento alle interruzioni del 13 febbraio, causate dal suo annuncio del Super Bowl, non è garantito che catturi o registri ogni problema.

Pertanto, ti consigliamo di utilizzare un registratore di problemi di terze parti basato sull’utente come Down Detector.

In alternativa, una ricerca standard su Twitter per “Coinbase Down” potrebbe aiutare a vedere una reazione in tempo reale da parte degli utenti.

Ultime emissioni di Coinbase

Molti utenti e investitori si sono lamentati del fatto che il loro sito Web Coinbase e l’app non hanno risposto il 13 febbraio, la notte del Super Bowl.

Coinbase ha preso Twitter per informare che gli utenti stanno affrontando tempi di inattività temporanei considerando la risposta travolgente che lo scambio aveva ricevuto dopo aver trasmesso il suo spot crittografico durante il Superbowl LVI.

L’annuncio con un codice QR che rimbalza sugli schermi TV degli utenti ha scatenato una forte attività degli utenti, che ha spinto lo scambio a sperimentare un picco nel volume di traffico degli utenti online. L’impennata ha fatto sì che il sito web si bloccasse per alcuni minuti.

Cosa fare se Coinbase non funziona

Nel caso in cui tu abbia ancora problemi con il tuo account Coinbase, prova a seguire le soluzioni di risoluzione dei problemi in basso per risolvere il problema al più presto: