Come acquistare ApeCoin (APE) su eToro – Guida per principianti

Secondo i fan di Bored Ape Yacht Club (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) che sono diventati sostenitori di ApeCoin, questa moneta è destinata a raggiungere nuovi traguardi.

Ma se non hai mai acquistato risorse digitali prima, potrebbe non essere chiaro come acquisti ApeCoin.

In questa guida, ti mostreremo come acquistare ApeCoin (APE) su eToro.

La nostra guida coprirà tutto ciò che riguarda gli investimenti ApeCoin, da come registrare un account a come impostare un portafoglio crittografico e, infine, come acquistare ApeCoin.

Pronto a intraprendere questo viaggio? Continua a leggere per scoprire come acquistare ApeCoin su eToro.

Come acquistare ApeCoin su eToro – Guida semplice

Per aiutarti ad acquistare ApeCoin il più rapidamente possibile, abbiamo suddiviso il processo in pochi semplici passaggi.

Passo 1 – Apri un account con eToro. Vai a Sito web di eToro per registrarti per un nuovo account.

Vai a Sito web di eToro per registrarti per un nuovo account. Passo 2 – Verifica. Caricando documenti essenziali che mostrano la prova dell’identità e l’indirizzo di casa, otterrai la verifica del tuo account in breve tempo.

Caricando documenti essenziali che mostrano la prova dell’identità e l’indirizzo di casa, otterrai la verifica del tuo account in breve tempo. Passo 3 – Deposito. Finanzia il tuo nuovo account eToro con un minimo di $ 10.

Finanzia il tuo nuovo account eToro con un minimo di $ 10. Passo 4 – Cerca Apecoin su eToro. Cerca il simbolo ticker “APE” o ApeCoin nella dashboard di eToro e fai clic su Trade.

Cerca il simbolo ticker “APE” o ApeCoin nella dashboard di eToro e fai clic su Trade. Passo 5 – Acquista APE. Inserisci l’importo della puntata per acquistare ApeCoin, quindi fai clic su Apri trade.

Questo è tutto, se segui questi passaggi, puoi acquistare ApeCoin su eToro in pochi minuti.

Come acquistare ApeCoin con eToro ― Tutorial

La guida di cui sopra ha coperto le basi di come acquistare ApeCoin su eToro e sarà utile per i trader esperti che conoscono gli scambi.

Come trader alle prime armi o principiante, avresti bisogno di maggiori dettagli.

Questo è il motivo per cui abbiamo suddiviso ogni passaggio in modo che tu possa investire in ApeCoin con commissioni basse a partire da oggi.

Passaggio 1: apri un account eToro

Per iniziare, devi cercare il sito web di eToro online. Ancora una volta, può essere trovato qui. Devi registrarti per un nuovo account. Quindi è necessario inserire un indirizzo e-mail attivo. Successivamente, dovrai inserire un nome utente univoco che non è in uso da un altro titolare di account. Crea una password per il tuo nuovo conto di trading di cui ti consigliamo di utilizzare una combinazione di parole, numeri e simboli.

Nella pagina successiva, eToro ti chiederà il tuo nome legale completo, il numero di telefono attivo, la data di nascita, il codice postale e l’indirizzo di casa dimostrabile.

Passaggio 2: verifica

In conformità con Know Your Customer (KYC) che aiuta eToro ad aderire alle normative antiriciclaggio (AML) che aiutano a combattere il finanziamento del terrorismo (CFT), eToro richiederà documenti. Questi documenti ti aiuteranno a verificare la tua identità.

eToro normalmente richiede carte d’identità emesse dal governo (passaporti, documenti d’identità nazionali e patenti di guida) per confermare i dettagli inseriti in precedenza nel primo passaggio.

Oltre a questo, eToro richiede estratti conto bancari, bollette o estratti conto di carte di credito non più vecchi di sei mesi. Questo aiuta a dimostrare il tuo indirizzo di casa.

Passaggio 3: deposita fondi

eToro ha un requisito minimo di deposito per i nuovi conti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e all’estero.

Per i residenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, eToro richiede un deposito minimo di $ 10. I residenti al di fuori degli Stati Uniti, in particolare, provenienti dai cosiddetti paesi remoti sono soggetti a un deposito minimo di $ 50.

eToro accetta molti metodi di pagamento come carte bancarie (VISA, MasterCard e Maestro), bonifici bancari e portafogli di servizi finanziari online come Skrill, PayPal, Neteller e altri.

Dovresti sapere che i bonifici bancari su eToro hanno un deposito minimo di $ 500.

Ciò significa che come investitore principiante, puoi trovare una gamma di metodi di pagamento adatti alle tue preferenze che ti consente di acquistare il migliori criptovalute come ApeCoin.

Passaggio 4: configura un portafoglio crittografico (opzionale)

Non hai bisogno di un portafoglio eToro ApeCoin per acquistare una moneta Ape. Detto questo, se vuoi godere di tutti i vantaggi della crittografia, sarebbe utile avere un portafoglio crittografico che possa vederti inviare e ricevere token digitali.

Gli utenti di telefoni, tablet e pad per dispositivi intelligenti basati su Android e iOS possono mettere le mani sul portafoglio crittografico gratuito di eToro. Tutto quello che devi fare è scaricare l’app dagli Store Apple e Google Play. Dopo aver installato l’app sul tuo dispositivo smart, puoi accedere utilizzando il tuo nome utente e password eToro.

Passaggio 5: cerca ApeCoin

Individua la dashboard di eToro. Passare alla casella di ricerca nella parte superiore della pagina. Inserisci APE o ApeCoin e fai clic su Trade quando ApeCoin appare nei risultati della ricerca. Questo aprirà automaticamente un nuovo modulo d’ordine.

Passaggio 6: acquista ApeCoin

Inserisci l’importo del valore di ApeCoin che desideri acquistare in dollari USA. Ci sono diverse opzioni tra cui scegliere che possono avere un impatto positivo sul tuo trading.

Alcuni di questi sono l’uso di stop loss o take profit price. Questo è in genere utilizzato per il trading ApeCoin piuttosto che per gli investimenti a lungo termine. Quando sei completamente impostato, fai clic su Apri trade per completare l’acquisto di ApeCoin.

Come vendere ApeCoin su eToro

Per vendere ApeCoin su eToro, devi seguire lo stesso processo utilizzato per acquistarlo. L’unica differenza è che dovrai fare clic su VENDI nella parte superiore della pagina dopo aver aperto un nuovo modulo d’ordine. Quindi inserisci il numero totale di ApeCoin (APE) che desideri vendere e fai clic su Apri trade.

Sapevi che molti trader hanno iniziato HODLing ApeCoin? Ciò è dovuto alle possibilità dell’ecosistema ApeCoin e alle nuove pietre miliari che il token potrebbe raggiungere a lungo termine.

Se hai acquistato $ 1.000 di APE il 17 marzo 2022, quando è diventato un token negoziabile, il tuo capitale sarebbe maturato a circa $ 12.000. Si tratta di un aumento del 1.100% in meno di un mese.

Quanto costa acquistare ApeCoin su eToro?

L’acquisto e la vendita di ApeCoin su eToro è relativamente più economico rispetto agli scambi di criptovaluta concorrenti. eToro addebita una commissione di transazione fissa dell’1% quando acquisti ApeCoin e un altro 1% quando vendi APE.

Ciò significa che se acquisti $ 1.000 di ApeCoin su eToro, pagherai una commissione di transazione di $ 10.

Non incorrerai in alcun costo aggiuntivo su eToro se acquisti criptovalute con una carta di debito, una carta di credito o portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller.

Dovresti anche notare che eToro addebita meno di una commissione di trasferimento dell’1% se scegli di inviare token dal tuo conto di trading al tuo portafoglio eToro ApeCoin.

Infine, incorrerai in commissioni di transazione di $ 5 per i prelievi di contanti.

Recensione di eToro ApeCoin

Perché dovresti acquistare ApeCoin su eToro? Essendo una delle più grandi criptovalute in guadagno oggi sul mercato, eToro produce ApeCoin trading accessibile a tutti i principianti. Innanzitutto, eToro è tra gli scambi che vengono forniti con alcune delle commissioni di trading più basse.

Sborserai solo l’1% del tuo acquisto totale quando acquisti ApeCoin. Inoltre, non incorrerai in costi aggiuntivi quando utilizzi una carta di credito per acquistare ApeCoin.

La maggior parte degli scambi tradizionali ha commissioni di transazione che vanno dal 2% al 5% dell’importo totale investito.

Un altro vantaggio di eToro è che la piattaforma supporta e offre oltre 55 popolari monete mem e Monete DeFi, in modo da poter acquistare anche Shiba Inu o Ethereum o Dogecoin ·.

Se detieni APE nel portafoglio crittografico Money di eToro, puoi scambiare APE con uno qualsiasi dei token di cui sopra.

eToro fornisce un account demo pieno di $ 100.000 in fondi virtuali per aiutare i principianti a saperne di più sul trading di criptovalute. La piattaforma fornisce anche grafici tecnici personalizzabili che vengono forniti con quasi 100 indicatori popolari.

eToro presenta gli indicatori del sentiment gauge sulla loro piattaforma. Ciò aiuta i trader a valutare il comportamento degli investitori e ad accedere alle convinzioni che possono avere un impatto sul mercato.

Un’altra caratteristica è il trading di notizie e analisi su eToro. Questo ti aiuta a rimanere in sintonia con le ultime notizie su ApeCoin e lo spazio della finanza crittografica nel suo complesso.

Inoltre, eToro offre il copy trading per principianti. Attraverso questo, puoi seguire i modelli dei trader esperti di ApeCoin. In questo modo, impari le basi del trading e ottieni anche enormi rendimenti.

Infine, eToro ha una grande reputazione ed è considerato affidabile da milioni di trader. Questo scambio è regolamentato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e nell’UE. Il sito web ha un ottimo sistema di assistenza clienti. I rappresentanti dello scambio possono essere raggiunti per telefono ed e-mail.

Conclusione

Acquistare ApeCoin con eToro è veloce, economico e semplice. Puoi acquistare ApeCoin in un breve periodo con un minimo di $ 10 pagando solo l’1% come commissione di transazione.

Inoltre, strumenti di trading avanzati e portafogli di criptovaluta sono offerti da eToro per il trading attivo di criptovalute.

Poiché tutti gli investitori ApeCoin su eToro hanno posizioni BUY, potresti essere alla ricerca di Previsione dei prezzi di ApeCoin da alcuni dei più rinomati portali di notizie e previsioni crittografiche.

Pronto ad acquistare ApeCoin su eToro? Devi pensare di iniziare oggi e scoprire se questo token può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.

Domande frequenti

eToro ha ApeCoin?

Sì, eToro supporta il trading di ApeCoin e altri 56 token digitali. Se scegli di acquistare ApeCoin tramite eToro, pagherai solo una commissione di transazione dell’1%.

Come posso acquistare ApeCoin su eToro?

Tutto quello che devi fare per acquistare ApeCoin su eToro è registrarti per un account, effettuare un deposito di almeno $ 10 e acquistare APE in pochi minuti.

eToro è un buon posto per acquistare ApeCoin?

eToro è uno dei posti migliori per acquistare ApeCoin. Lo scambio è regolamentato, altamente protetto con le necessarie crittografie di sicurezza, ha tassi bassi per le transazioni e consente di acquistare APE con portafogli elettronici (PayPal, Skrill, Neteller), carte bancarie (carte di debito e di credito) e tramite bonifico bancario.